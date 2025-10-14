Barcala promete una "transformación" para Alicante con la mirada puesta en 2027

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se enfrentó este lunes al Debate sobre el Estado de la ciudad con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027. Frente a los anuncios del pasado año (principalmente el bono joven de alquiler y el cheque bebé), el regidor apostó este lunes por una batería de proyectos futuros con los que «transformar» la ciudad en la segunda mitad del mandato. Desde la necesidad de mejorar la limpieza (que fue criticada por todos los grupos y reconocida por el propio alcalde) al futuro desarrollo de la Sangueta, pasando por un polo cultural, más áreas peatonales y nuevos centros deportivos. Hay camino por recorrer hasta llegar a la ciudad que dibujó Barcala, quien subrayó que Alicante vive «su edad dorada del turismo» con un 80 % de ocupación media anual que demuestra la "desestacionalización".

El regidor inició su primera intervención sacando pecho de los 73 millones de euros «movilizados» en inversiones, entre las que destacó el final de las obras de la avenida de Niza, la plaza de San Blas, el parque de El Palmeral y el traslado de Torre Placia (que acumulan meses e incluso años de retraso) junto a la primera fase de rehabilitación de la Casa de la Misericordia. También presumió Barcala del «desbloqueo» de demandas históricas para Alicante, como la Variante de Torrellano, el Parque Central o la Estación Central del TRAM. En todas ellas, le recordaron desde la oposición, es determinante el papel de otras administraciones. Eso sí, no hubo alusión alguna a la necesaria finalización de Vía Parque, cuya ejecución depende de la Generalitat. De cara al futuro cercano, el dirigente popular resaltó el avance en las obras de rehabilitación y mejora en el castillo de Santa Bárbara (a la espera desde hace dos años del Plan Director), la reforma del Teatro Principal (para la que la Generalitat ya transfirió su parte en 2018) o la remodelación de los antiguos cines Abaseis, que el gobierno local viene anunciando desde 2023.

Con el horizonte de las municipales de 2027 en el punto de mira, el alcalde dio a conocer este lunes una batería de medidas que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en esta segunda parte de mandato, ya superado el ecuador. En materia de limpieza, reconoció que «hay que mejorarla» porque «asumiendo las cosas es como se obtienen los avances». En este sentido, Barcala avanzó la puesta en marcha de un plan de choque admitiendo que se trataba de una propuesta del grupo Vox, formación que había lanzado minutos un aviso al alcalde de cara a los presupuestos de 2026, y que lo vio respondido en el propio pleno, con media decena de reconocimientos por parte del ejecutivo municipal a los ultras.

Según el gobierno popular, este plan supondrá la contratación de cerca de un centenar de nuevos barrenderos para reforzar la limpieza de todos los barrios de la ciudad, mientras los sindicatos han advertido recientemente de que con el contrato actual ya faltan entre 150 y 200 trabajadores. Según Barcala, esta hoja de ruta permitirá «dar un mejor servicio de limpieza también los fines de semana», así como «la intensificación de baldeos en zonas que lo requieran y la puesta en marcha de una aplicación móvil donde recoger las incidencias». El regidor también ha aplaudido la futura incorporación de cinco inspectores para garantizar la prestación óptima del servicio. Una ampliación de la plantilla municipal que, en realidad, es una cobertura de las plazas vacantes por bajas médicas o jubilaciones sin cubrir desde el Consistorio.

Reurbanización

En cuanto a nuevos proyectos, el gran anuncio de Barcala fue la estrategia «Alicante Nuevo Centro». Un proyecto de «transformación urbana» que busca crear un nuevo eje cultural y de ocio entre el ADDA, la Plaza de Toros y Las Cigarreras. En este sentido, la principal novedad será la peatonalización de la calle San Vicente, acompañada de la reurbanización del entorno de la Plaza de Toros (afectando también al Panteón de Quijano) y convirtiendo la plaza de España en un gran espacio de prioridad peatonal.

Alicante Nuevo Centro, según detalló el propio Barcala, tiene como objetivo expandir el centro urbano, aumentando el dinamismo económico, y pretende crear un nuevo corredor turístico que «descongestione» las zonas actuales, dando continuidad a su vez a la conexión peatonal entre la Explanada y el Mercado Central. Dentro de este marco y entre los primeros proyectos que se van a ejecutar de forma inmediata, el alcalde anunció un nuevo museo en Las Cigarreras, que dará sus primeros pasos en la ciudad el próximo año, para acoger grandes exposiciones internacionales «muy codiciadas por otras ciudades».

Para todo ese «eje cultural» conformado por la Plaza de Toros, Las Cigarreras y el ADDA, el gobierno popular liderado por Barcala plantea también impulsar el proyectado aparcamiento subterráneo junto al auditorio.

Aunque la primera actuación de peatonalización que debería ejecutarse, de nuevo anunciada por el dirigente popular, es la de la plaza del Ayuntamiento. El proyecto se anunció hace poco menos de un año, tras la caída de cascotes de grandes dimensiones que obligó a clausurar temporalmente el entorno del edificio. En aquel momento, se estimó que los trabajos habrían terminado a tiempo para Hogueras. Ahora no hay fecha.

En materia de ordenación urbanística, Barcala también indicó que el Ayuntamiento lanzará un concurso de ideas para el diseño del sector Nueva Sangueta. Una operación urbanística obligada por sentencia judicial desde el pasado 2020, que prevé ahora una urbanización equilibrada de la zona, con uso para oficinas, comercial y residencial, un gran parque y un aparcamiento vinculado a la movilidad de la parada del TRAM de la zona.

El deporte como eje

En el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde Barcala también pronosticó importantes avances en materia de infraestructuras deportivas. «Estamos en conversaciones muy avanzadas con el Hércules para la construcción de la futura Ciudad Deportiva de la entidad blanquiazul en el entorno de Montemar, en terrenos de La Albufereta», manifestó.

Está previsto que este complejo se ubique en una parcela de 120.000 metros cuadrados, concebida como un área integral de alto rendimiento. Según el regidor, constará de un miniestadio ampliable con capacidad inicial para 3.000 espectadores y con escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio. Al mismo tiempo, Barcala señaló que se está trabajando en el desarrollo de un nuevo complejo polideportivo en la avenida de las Naciones, en Playa de San Juan. Se espera que este espacio deportivo disponga de un gran campo de fútbol, pistas polideportivas y de atletismo.

El segundo gran eje para la creación de nuevas infraestructuras orientadas al deporte se situará en la Vía Parque. Allí, se recordó que la Fundación Lucentum ha elaborado un proyecto para impulsar la Ciudad del Baloncesto en tres parcelas de titularidad municipal, con una superficie de 13.000 metros cuadrados. Además, también existen «conversaciones avanzadas» con el Consell para un nuevo equipamiento de tecnificación deportiva, a la vez que se ha solicitado una subvención para reformar la piscina de Babel, pasando a poder utilizarse todo el año.

Tras la polémica por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas para personas mayores en plaza América, el alcalde comunicó igualmente un plan para la atención social en la ciudad, con nuevos programas para la tercera edad como «una nueva red que ayudará a combatir la soledad no deseada con la detección temprana». En este aspecto, el dirigente popular anunció la puesta en marcha de la Oficina Municipal del Cuidador, también fruto de un acuerdo con Vox: «Un punto de referencia para familias que cuidan a personas dependientes». Además, trasladó que está prevista la activación de una nueva Central Telefónica de Atención Social, con llamadas gratuitas para gestionar citas y resolver consultas de manera inmediata, acortando la espera.

Entre el resto de los proyectos que el alcalde dio a conocer en el debate, se encuentra la constitución de la Fundación de la Santa Faz (integrada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación de Alicante); la ansiada rehabilitación del Teatro Principal, pactada con la Generalitat ya en 2018; la remodelación de las torres del Ayuntamiento, tras el desprendimiento parcial de una cornisa en 2024 y con un proyecto pendiente de impulso desde el pasado mandato; la creación de un gran cinturón industrial y empresarial con la ampliación de Las Atalayas y el Parque Científico de la UA; junto con la finalización de obras de las que se «fugó» la anterior adjudicataria y que acumulan serios retrasos: el nuevo parque en el PAU 2 y el de Lo Morant.