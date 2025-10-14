Abierto el calendario para casarse en el Ayuntamiento de Alicante: cómo reservar la fecha y qué documentación hay que aportar

Si estás pensando en contraer matrimonio civil en el Ayuntamiento de Alicante ya puedes hacerlo. A continuación te explicamos los trámites que tendrás que realizar, la documentación necesaria y el calendario de fechas disponible.

En primer lugar debes saber que hay que realizar la tramitación de un expediente previo que ha de ser tramitado ante el juez encargado o de Paz o el encargado del Registro Civil consular, correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. Si residen en Alicante habrá que acudir al Registro Civil (c/Los Doscientos nº3), donde se informará de la documentación que hay que aportar.

En la página web del Ayuntamiento de Alicante se detalla que “resultará imprescindible que la autorización para la unión matrimonial correspondiente al trámite judicial obre en poder de este Ayuntamiento, al menos, siete días naturales antes de la fecha asignada para la celebración de la ceremonia”. Es decir, es un trámite imprescindible para poder hacer oficial el matrimonio.

Cómo reservar la fecha de la boda civil

Para poder casarse en el Ayuntamiento de Alicante es necesario hacer una reserva en la que se elegirá la fecha y la hora disponibles en el calendario, al que se pueden entrar en este enlace.

El calendario de reservas de bodas cada año se habilita el primer día hábil de octubre del año anterior.

Esta reserva se puede hacer en cualquier momento, aunque no se haya iniciado el expediente matrimonial en el Juzgado. Eso sí, en la web municipal, se indica que el plazo medio de tramitación de esta documentación es de unos tres meses.

Al acceder al calendario de reservas y seleccionar fecha y hora, el programa les solicitará los siguientes datos:

De los contrayentes: nombre y apellidos, DNI, NIE o pasaporte, domicilio, teléfono móvil y correo electrónico.

De los testigos (que tienen que ser mayores de edad): solo nombre y apellidos.

Una vez cumplimentados los datos requeridos, se generará una instancia que les llegará al correo electrónico facilitado. Dicha instancia se debe registrar en el Ayuntamiento de Alicante para formalizar la reserva realizada.

Este registro se podrá hacer de forma telemática por Sede Electrónica o de forma presencial en las oficinas del SAIC situadas en la calle Cervantes 3, en la calle Portugal 17 y en el Centro Social Comunitario Gastón Castelló, en la avenida del Pino Santo 1. Para ello habrá que coger cita previa a través del teléfono 010 o 900 153 862, indicando el trámite “Registro de documentos”. El horario de atención telefónica para solicitarla es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El día que acudan a la cita deberán entregar la instancia de la reserva firmada y adjuntar copia legible del DNI, NIE o pasaporte de contrayentes y testigos. En el momento que su instancia quede registrada se la entregarán con un sello en el que aparece un número de entrada (E202...). Ese es el justificante de su reserva debidamente formalizada.

Para solicitar más información o cualquier aclaración pueden dirigirse al Servicio de Alcaldía, a través de los teléfonos 965 148 126 – 965 148 127, o del siguiente correo electrónico: bodas@alicante.es

Se ruega que en caso de desistir de la celebración de la ceremonia en este Ayuntamiento, se proceda a cancelar la misma a través del siguiente enlace. Al acceder a la opción de “cancelar” el programa les solicitará el DNI, NIE o pasaporte de la persona que realizó la reserva y el localizador (este dato se les facilita en el correo cuando generan la reserva).

Horario y lugar de la boda civil en Alicante

Las bodas en el Ayuntamiento de Alicante se celebran los sábados, en turnos de mañana y tarde, con los siguientes horarios: 11.30h; 12.00h; 12.30h; 13.00h; 18.00h; 18.30h; 19.00h y 19.30h.

Hay distintas fechas en las que no se celebran bodas en el consistorio, son las siguientes:

Hogueras de San Juan durante el mes de junio

Semana de Navidad

Semana de Año Nuevo

Después de un festivo

En general, en aquellos días que puedan coincidir con actos oficiales, puentes y similares

Las ceremonias de matrimonio civil se celebrarán en el Salón Azul de la Casa Consistorial, si bien el Ayuntamiento podrá disponer, en caso de necesidad, de otras salas que reúnan las condiciones que requiere la importancia del acto a celebrar.

Hay que tener en cuenta que, por motivos de seguridad y evacuación, la capacidad de los salones es limitada: el Salón Azul tiene un aforo máximo de 56 personas. Superado ese número los invitados deberán distribuirse en la Galería de los alcaldes (antesala al Salón Azul) con un aforo de 34 personas y el vestíbulo de la 1ª planta con un aforo de 50 personas.

Dentro del Ayuntamiento está prohibido lanzar arroz, pétalos, confeti, etc.

Es necesario comunicar previamente la asistencia de personas con movilidad reducida que necesiten utilizar las plataformas elevadoras que facilitan el acceso a la planta donde se celebran las ceremonias. Para evitar retrasos y las prisas de última hora, estas personas deberán acudir al Ayuntamiento con una antelación a la celebración del acto, de 20 minutos, y accederán por la puerta sita en plaza de Santísima Faz.

Se permite estacionar dos vehículos por boda (durante la celebración de la misma) en la zona reservada a vehículos municipales, sita en la calle Jorge Juan. Para ello es imprescindible que faciliten las matrículas y modelos de los coches, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de la boda, a través del correo: bodas@alicante.es, indicando la hora de la boda y el nombre de las personas contrayentes

Cómo es la boda civil en el Ayuntamiento de Alicante

El tiempo máximo de duración del acto y de ocupación del Salón Azul será de 30 minutos y desde el consistorio se remarca la importancia de la puntualidad para que cada ceremonia de comienzo a su hora prevista. En este tiempo se realizará la ceremonia y las fotos de recuerdo.

El día de la ceremonia los contrayentes y los testigos tendrán que identificarse con el DNI original o documento equivalente.

La ceremonia será oficiada por un concejal del equipo de Gobierno, si bien los contrayentes podrán solicitar que cualquier miembro de la Corporación Municipal oficie el enlace matrimonial, realizando una petición por correo electrónico a bodas@alicante.es con antelación suficiente.

En la fecha y hora señaladas para la celebración del matrimonio las personas invitadas, testigos y contrayentes entrarán en el Salón Azul por indicación del personal municipal 10 minutos antes de la hora prevista.

El oficiante de la ceremonia, una vez leídos los artículos 66, 67, y 68 del Código Civil, preguntará a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto, y, tras la respuesta afirmativa de ambos, los declarará unidos en matrimonio.

Firmada el Acta, los contrayentes y sus invitados podrán permanecer en el Salón Azul hasta que el personal municipal indique que se debe abandonar el edificio para permitir la celebración de la siguiente ceremonia matrimonial u otros actos programados por el Ayuntamiento.

Una vez declarada la unión matrimonial por parte del alcalde/alcaldesa o concejal delegado/a, contrayentes y testigos firmarán, en este orden, el acta de matrimonio. A continuación se les entregará un justificante de la celebración de su boda.

El libro de familia o certificado matrimonial les será entregado por el Registro Civil de Alicante.