Los hospitales de la provincia de Alicante con unidades para pacientes con daño cerebral

El Consell ha autorizado la contratación de un servicio de Neurorrehabilitación para la atención en régimen ambulatorio de pacientes con daño cerebral adquirido con el fin de garantizar sus necesidades asistenciales. En este sentido, el servicio dará cobertura a pacientes afectados por una lesión cerebral mayores de 15 años que pertenezcan a los departamentos de salud de los centros hospitalarios General de Castellón; Clínico, La Fe, General de Valencia y Doctor Peset en la provincia de Valencia; y Sant Joan de Alicante, Alicante-Hospital General y Elche en la provincia de Alicante.

La duración del contrato es de 36 meses con posibilidad de prórroga y el valor estimado asciende a 109,9 millones de euros. Según la Conselleria de Sanidad, es un servicio nuevo que se amplía a toda la Comunidad Valenciana.

Consecuencia de ictus o tumores El daño cerebral adquirido son las lesiones que quedan después de sufrir patologías como ictus y tumores, que han ido a más con el paso del tiempo puesto que hace 20 años solían causarlo accidentes de tráfico y traumatismos encefálicos. Además del cáncer y la enfermedad cardiovascular como causas principales que van a más, también puede ser fruto de una anoxia, es decir, la falta casi completa de oxígeno en la sangre o en los tejidos, que puede causar un daño severo, situación que afecta a unas 20.000 personas en la provincia.

Lesión sobrevenida

La persona con daño cerebral adquirido, debido a su lesión cerebral, presenta un déficit prolongado, temporal o permanente, de tipo físico, psíquico, cognitivo, conductual o sensorial que condiciona una reducción en su capacidad funcional y calidad de vida previas.

La finalidad de este contrato es contar con centros de neurorrehabilitación capacitados para prestar la asistencia a estos pacientes, por lo que estarán dotados de un equipo de profesionales especialistas para desarrollar terapias de neurorrehabilitación, así como del equipamiento necesario que permita garantizar una atención de calidad, según explican desde el Consell.

Para ello, el centro rehabilitador contará con especialistas en Rehabilitación, Neuropsicología, Neurología, Fisioterapeuta, Logopeda y Terapeuta Ocupacional.

Asimismo, la cartera de servicios incluirá sesiones de terapia sensitivo-motora, funcional y cognitiva; sesiones de logopedia; terapias grupales; valoración neuropsicológica e intervención familiar, entre otras actividades.

Alimentación hospitalaria

Por otro lado, el Consell ha autorizado la contratación del servicio de alimentación para pacientes ingresados en los hospitales públicos de la Comunidad. En concreto, para pacientes de los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad, así como de los consorcios Hospital General de València y del Hospital Provincial de Castellón.

La finalidad es "garantizar una alimentación adecuada y saludable a los pacientes durante su estancia hospitalaria, atendiendo además a criterios de seguridad alimentaria y de sostenibilidad". Durante un ingreso hospitalario, se ofrece a la persona un servicio de pensión integral que incluye desayuno, comida, merienda y cena, elaborado "siguiendo estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria".

Anualmente, se sirven cerca de 2.700.000 pensiones en los centros hospitalarios.

Todos los departamentos

El valor estimado del contrato asciende a 271,1 millones de euros y tiene un plazo de duración de dos años, con posibilidad de prórroga hasta 36 meses más. El expediente de contratación se ha dividido en 23 lotes para cubrir la totalidad los hospitales públicos de los distintos departamentos de salud.

El contrato, detallan fuentes del Consell, incluye la adquisición y suministro de materias primas y de los productos necesarios para la prestación del servicio; el control de calidad de los productos adquiridos a la recepción de la mercancía en cocina; el almacenamiento de todos los productos, perecederos o no, en condiciones de seguridad e higiene; y la producción de las comidas.

Asimismo, de acuerdo al contrato, "la empresa deberá hacerse cargo del transporte hasta el centro sanitario, en caso de ser necesario, del emplatado de las bandejas, su transporte hasta las habitaciones y la recogida una vez ya se han servido, el lavado de las bandejas y resto de utensilios, el mantenimiento de las instalaciones, así como de la implantación de un sistema de gestión de dietas y la integración en los sistemas de información del centro hospitalario correspondiente", finaliza la Generalitat.