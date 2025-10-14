La excavadora vuelve a actuar en la finca de Alicante que una promotora le disputa a una familia

La maquinaria pesada ha vuelto a hacer acto de presencia en la finca del Cabo de la Huerta de Alicante que una promotora disputa desde hace dos años a golpe de excavadora a varios miembros de una familia que llevan viviendo ahí más de medio siglo.

Después de que hace unos meses una sentencia le diera la razón a los residentes en cuanto a la posesión de la parcela, la promotora Gestipaulista S. L., que no interpreta así el fallo, se ha personado a primeras horas de este martes con una retroexcacadora y durante buena parte de la jornada ha procedido a colocar una valla separando el terreno que considera suyo (el huerto) del resto de la parcela (las viviendas).

La sentencia

El pasado junio una magistrada de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda presentada por los herederos de la familia Boluda, a los que representa el letrado Francisco Ruiz Marco, quienes reclamaban que se les reconociese la posesión de la parcela después de que la empresa, demandada junto al marido de la administradora, demoliera parte del muro que separa la finca de la vía pública y construcciones como la piscina y la pista de tenis, actos en los que el demandado estuvo presente.

Acreditada la posesión

La sentencia reconoce que los Boluda han acreditado la posesión continuada de la finca desde, al menos, el año 2016, aunque la familia lleva residiendo ahí desde los 60. Para ello, y entre otras pruebas, la juzgadora ha tenido en cuenta las facturas que del mantenimiento de los componentes ahora demolidos han aportado los demandantes, así como las declaraciones de testigos que han corroborado el uso por parte esta familia de todo el terreno que conforma la finca sin que, como mantiene la otra parte, pueda hablarse de parcelas separadas.

"Abstenerse de realizar actos"

El fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, obliga a Gestipaulista S.L. y al codemandado a cesar en su actuación, a restituir el muro que separa la finca de la vía pública al estado anterior en el plazo de un mes y a abstenerse de realizar nuevos actos que perturben la posesión, además de a pagar las costas del proceso.

Ambas partes pidieron aclaración de sentencia, que la magistrada no ha considerado necesaria, tras lo que ya tienen vía libre para apelar un fallo que no deja lugar a dudas sobre la prohibición de "realizar nuevos actos".

Las partes

El abogado de la familia Boluda ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado para que actúe por lo que considera un flagrante incumplimiento de la resolución mientras que los letrados que representan a Gestipaulista, Jesús Coslado y Concepción Ferrández, consideran que se trata de "una reanudación legítima de los trabajos en la finca conforme al título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (el proceso por la propiedad, cuyo juicio está señalado para el año que viene, aún no está resuelto) y previa obtención de las licencias urbanísticas y autorizaciones administrativas oportunas expedidas por Ayuntamiento de Alicante".

Los letrados precisaron que "se han personado en el lugar miembros tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local de Alicante, quienes, tras la oportuna comprobación documental, han constado que toda la documentación aportada se hallaba en regla y conforme a derecho".

Una finca y no dos

Los letrados de la empresa entienden que la sentencia de junio "no prohíbe la entrada y la posesión de la parte a la finca de su propiedad sino a la finca registral de la que es propietaria la familia Boluda". Una diferencia que la magistrada no ve hablando en todo momento en su resolución de una única parcela.

Los representantes de Gestipaulista anuncian "la interposición de las acciones judiciales para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que se ha visto indebidamente obstaculizado el legítimo ejercicio de los derechos de propiedad y posesión que ascenderían a más de un millón".