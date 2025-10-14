Familias reclaman un protocolo unificado ante las alertas meteorológicas y la suspensión de clases

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya ha hecho público el "malestar" de las familias ante la situación de "incertidumbre" que se repite cada vez que se emite una alerta roja o naranja por lluvias, tras los últimos episodios que han afectado a las tres provincias en los últimos días y que han obligado a cancelar clases.

Las familias ha pedido "coherencia, responsabilidad, claridad y protocolos unificados, así como medidas que permitan la conciliación y otros que permitirán que no se pierda materia lectiva". El colectivo entiende que, en estos casos, la seguridad de las hijas e hijos es prioritaria, pero instan a las administraciones a "buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias".

La agrupación, a la que pertenece la Fapa Enric Valor de Alicante, ha advertido de que hay muchas madres y padres que no tienen la posibilidad de quedarse en casa cuando se suspenden las clases, una situación que genera "una gran angustia e incertidumbre". Y es que, en gran parte de las ocasiones en las que se han cerrado los centros educativos se le ha comunicado a los padres a última hora del día anterior, lo que les deja un escaso o nulo margen de maniobra para poder buscar a alguien que cuide de los niños.

Además, han criticado que "no disponen de ningún protocolo claro de actuación en caso de una nueva emergencia meteorológica, y esto incrementa todavía más la preocupación".

El colectivo demanda alternativas seguras y accesibles para evitar que los niños pierdan semanas de formación

Ante esta situación, las Ampas piden que se establezca un protocolo "claro y público" sobre cómo actuar en caso de alerta meteorológica; que se busquen alternativas educativas "seguras y accesibles" para evitar que nuestros hijos e hijas pierdan semanas de formación; y que se coordinen medidas de conciliación para las familias que no pueden teletrabajar o quedarse en casa.

Insisten en que el objetivo es que las niñas y los niños puedan aprender y crecer en un "entorno seguro, sin que esto suponga un perjuicio a las familias y a su educación". Y han mostrado su preocupación por la incertidumbre de no saber si este trimestre de otoño será, "una vez más, un periodo perdido".

El colegio La Cañada del Fenollar, a la cola del Edificant pese al riesgo de inundación / Héctor Fuentes

La suspensión de clases, competencia municipal

La Conselleria de Educación presentó a principios de mes a los sindicatos el borrador del nuevo protocolo de actuación en los centros educativos en caso de emergencias meteorológicas, en el que se está trabajando desde hace meses. En este sentido, el departamento de José Antonio Rovira ha planteado que cada centro educativo designe una persona del equipo directivo para la gestión de avisos y alertas y coordinar las actuaciones necesarias.

Educación ultima un protocolo de actuación pero mantiene en los ayuntamientos la cancelación de las clases

No obstante, poco cambiará en la práctica para las familias porque el Gobierno valenciano ha aclarado que la suspensión de las clases seguirá siendo competencia municipal, porque en caso de alertas son los ayuntamientos quienes deciden si suspenden o no las clases.

Según la conselleria, el futuro documento pretende "establecer un marco de actuación que permita contrarrestar los posibles efectos negativos de las situaciones de emergencia causadas por riesgos externos, y garantizar de este modo la seguridad y salud tanto de las personas trabajadoras de los centros docentes como del alumnado".

Declarada la alerta, este protocolo se extenderá tanto al personal cuyo centro de trabajo o su domicilio radique en una zona afectada por la alerta, como al personal del centro docente que no se encuentre en estos supuestos, pero tenga que atravesar una zona afectada por la alerta para desplazarse desde su domicilio a su centro docente, o viceversa.