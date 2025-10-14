Llega la nueva modalidad de FP a la provincia de Alicante: formación exprés para encontrar trabajo rápido

Los institutos de la provincia impartirán a partir de noviembre una formación exprés para poder incorporarse de manera inmediata al mercado laboral. Se trata de una nueva modalidad de FP, que llega tras la implantación de la ley nacional, y que permite a sus estudiantes obtener un certificado profesional en un sector estratégico muy concreto en apenas medio año o incluso en un cuatrimestre.

La demanda ha triplicado la oferta en algunos centros educativos alicantinos. Y es que los grupos son muy reducidos, de solo una quincena de alumnos, porque las clases son eminentemente prácticas e incluyen formación en empresas. Un total de 31 instalaciones van a ofertar el grado C de Formación Profesional, que forma parte del nuevo sistema unificado de FP.

"Hemos recibido casi un centenar de peticiones entre los dos cursos que suman una treintena de plazas. Hay mucho interés", asegura Cristóbal Melgarejo, director del centro de FP integrado Valle de Elda, quien explica que se esta fórmula pensada para gente que está en el paro que puede tener acceso laboral más rápido, tiene entre 300 y 400 horas de formación, mucho más rápido que un ciclo formativo que llega a las 2.000 horas. En su centro, estos cursos se impartirán de noviembre a febrero o marzo.

Un éxito similar ha tenido la iniciativa en el IES Antonio José Cavanilles de Alicante, donde su director, Rafael Herrero, asegura que se han triplicado las expectativas. "Consideramos que la medida es muy positiva porque la idea es que estos cursos, que impartían el Labora y algunos centros integrados, se puedan ofertar de manera estable en los institutos y con un profesorado estable desde septiembre", afirma.

La demanda ha triplicado la oferta en algunos centros alicantinos

Profesores del IES Cavanilles de Alicante en un taller de FP / HECTOR FUENTES

Niveles

Cuando los alumnos finalicen estos estudios, obtendrán un certificado profesional de nivel 1, 2 o 3, dependiendo de la formación, lo que les permitirá progresar en el sistema accediendo a una formación de grado D, que es un ciclo formativo común, o de grado C con un nivel superior.

Para cursar el primer nivel no se exigen requisitos académicos ni profesionales, aunque los aspirantes tienen que tener las habilidades de comunicación suficientes que permitan el aprendizaje.

Para el segundo nivel se requiere el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de acceso, un certificado profesional de nivel 2, un certificado de competencia incluido en la oferta a realizar, o un certificado profesional de nivel 1 de la misma familia profesional. Se puede entrar también a través de prueba de acceso.

Para el tercer nivel se requiere el título de Técnico o Técnico Superior, de Bachiller o equivalente a efectos de acceso, un certificado profesional nivel 3, un certificado de competencia incluido en la oferta a realizar, o un certificado profesional de nivel 2 de la misma familia profesional. También hay prueba de acceso.

A los cursos de grado C se puede entrar sin tener estudios

Elche muestra en una feria municipal con 36 centros educativos su apuesta por la FP / Pilar Cortés

La oferta

Como ejemplos de títulos que se van a impartir en la provincia, en el sector de la construcción y energía destacan los de fábricas de albañilería y revestimientos, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas y redes de distribución de baja tensión, montaje y mantenimiento de instalaciones automatizadas, mantenimiento de automatismos eléctrico-electrónicos, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas y pintura decorativa y revestimientos ligeros. En el área de automoción y mecánica están los de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos referente a los vehículos automóviles, mantenimiento, reparación, ajuste e instalación de sistemas de propulsión y equipos auxiliares, sistemas de refrigeración y climatización en embarcaciones de recreo, mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías y operaciones auxiliares y/o básicas referentes al mantenimiento y reparación de vehículos automóviles en el área de carrocería.

De agricultura, medio ambiente y energía, habrá formación específica en operaciones básicas en actividades agrícolas, operaciones básicas en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, operaciones básicas de floristería y composiciones florales, montaje y mantenimiento de redes de agua.

De alimentación y hostelería están los de panadería y bollería, servicios en restaurante, servicio de vinos y repostería en restauración. Del sector marítimo-pesquero, se ha ofertado navegación en aguas interiores y control de la planta propulsora del buque y operaciones subacuáticas y control de instalaciones y cámaras hiperbáricas. De actividades lúdicas hay cursos de guía de actividades en el medio acuático guía de baja y media montaña, ocio y aventura en el medio natural.

De la familia de sanidad, se expedirán certificados de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, atención sociosanitaria a personas en el domicilio y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. También destacan los de operaciones básicas de limpieza en edificios y locales, operaciones básicas en el laboratorio de análisis de alimentos, actividades de apoyo administrativo en el ámbito contable, financiero y fiscal, confección y montaje de cortinas, estores y artículos para decoración y tapicería para mobiliario y artículos de decoración.