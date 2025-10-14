El gobierno de Barcala deja en el aire el cambio de ubicación de la Gala de Candidatas a la avenida de la Estación

El futuro escenario de la Gala de Candidatas a la Bellea del Foc 2026 continúa sin definirse. El equipo de gobierno del PP ha enfriado este martes la posibilidad de trasladar el evento, que se celebrará los días 24 y 25 de abril, a la avenida de la Estación, una de las arterias principales de la ciudad. La iniciativa, anunciada públicamente el pasado viernes por la Federació de les Fogueres de Sant Joan, habría generado cierta sorpresa en el Ayuntamiento de Alicante, donde se considera que el ente festero se ha precipitado al comunicar la idea a los medios antes de registrarla de forma oficial.

Así lo explicó la concejala de Fiestas y portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde dejó en suspenso cualquier decisión hasta que los técnicos municipales evalúen si la propuesta es viable. "Fue una propuesta que lanzaron a los medios de comunicación; es cierto que a nosotros no nos han hecho llegar la propuesta en firme y, por tanto, hasta que técnicamente no veamos la viabilidad, porque al final es una de las vías principales de la ciudad, no podemos desarrollar una respuesta", afirmó Cutanda.

La concejala de Fiestas subrayó que serán los técnicos municipales quienes determinen si la avenida de la Estación puede acoger un evento de la magnitud prevista por la organización. "Hay que ver el tema de infraestructuras, si se puede montar y desmontar en el plazo que ellos han establecido", indicó Cutanda.

Lla Federació: "La concejala conoce la propuesta"

Las declaraciones de Cutanda no tardaron en encontrar réplica por parte del presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, quien reconoció que la propuesta no se ha trasladado por registro formal, pero aseguró que la concejala sí estaba al tanto del proyecto por conversaciones informales previas. "Es cierto que oficialmente aún no se ha trasladado nada al Ayuntamiento en una reunión, pero también lo es que la concejal de Fiestas conoce la propuesta porque la hemos comentado en conversaciones informales y de forma distendida”, explicó Olivares.

El dirigente festero afirmó que la Federació ha elaborado un estudio técnico propio que acredita la viabilidad de la ubicación en la avenida de la Estación. "Hemos estudiado diferentes posibilidades y creemos, porque así lo hemos desarrollado, un proyecto técnicamente viable. Somos conscientes de la complejidad de la ubicación para el funcionamiento diario de la ciudad, pero hace dos años ya celebramos el certamen de villancicos en la avenida de Maissonave y no hubo problemas", recordó Olivares.

Olivares destacó además que el cambio de escenario responde al deseo mayoritario del colectivo foguerer y barraquer de celebrar este acto en un entorno más céntrico, abierto y accesible para el público. "Estamos convencidos que con buena voluntad por ambas partes llegaremos al mejor acuerdo posible para que foguerers i barraquers puedan disfrutar con comodidad de uno de los actos más populares del calendario", apuntó Olivares.

Un proyecto ambicioso

La Federació de Fogueres indicó en un comunicado difundido el pasado viernes a los medios de comunicación que la propuesta de trasladar la Gala de Candidata, previstas para los días 24 y 25 de abril de 2026, a la avenida de la Estación, contemplaba la instalación de un gran escenario junto a la plaza de los Luceros, con una pasarela de más de 150 metros de longitud que se extendería por la avenida hasta el cruce con la calle Ferré Vidiella.

El proyecto, que se acompaña de un plano técnico, prevé unas 2.600 localidades dispuestas a lo largo del recorrido y un acceso reservado para las candidatas desde los jardines del Palacio Provincial, desde donde saldrían en desfile hasta el escenario principal.

La intención del ente festero es no repetir el formato de años anteriores, cuando la gala se celebró en el estadio José Rico Pérez, una ubicación que, según el propio colectivo, no convenció al público ni a los participantes por las dificultades de acceso y el ambiente poco festivo del recinto. Tampoco desean regresar a la plaza de toros, donde días después se celebran las galas de Elección de la Bellea del Foc, para evitar la saturación del espacio y diferenciar ambos eventos.