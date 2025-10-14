Un convoy sanitario desde Alicante para ayudar a Ucrania

Un tráiler de grandes dimensiones viaja hacia Ucrania con ayuda humanitaria donada por el Hospital General de Alicante, concretamente con 14 palés repletos de material sanitario, desde camillas fijas a respiradores, fuentes lavamanos, resucitadores, buzos, gafas, batas de protección y demás productos desechables, entre otros.

El envío tiene por objetivo apoyar las necesidades sanitarias de la población en los momentos complicados que vive el país de Europa del Este tras tanto tiempo bajo los ataques rusos.

De este modo, el Hospital Doctor Balmis responde a la petición de ayuda de la Asociación de Ucranianos de Castellón y Provincia Kalyma, que contactó con la dirección económica del centro hospitalario solicitando colaboración con la entrega de material sanitario.

El tráiler con ayuda humanitaria de Alicante con destino a Ucrania / INFORMACIÓN

Logística

"Con el apoyo de la Conselleria de Sanidad, hemos estado preparando este material que podíamos donar. En septiembre nos confirmaron que ya tenían preparada la logística para poder realizar la recogida. Desde ese momento, aunque ya en su día procedimos a reservar el material que era susceptible de entregar a esta asociación, preparamos la partida y paletizamos toda la mercancía para su traslado. Solo esperamos y deseamos que todo esto les pueda servir de ayuda", detalla Francisco Arrais, jefe de Almacén General del Hospital de Alicante.

Entre las camillas se han incluido ocho de pata fija, de las que se utilizan en consultas externas, que recibió el centro durante la etapa del covid-19 y otros materiales, logística "que en su momento nos vino fenomenal para instalar el hospital de campaña. Cuando se desmontó, lo volvimos a almacenar y le estamos dando salida para otras necesidades. En su día lo gastábamos todo pero con la vuelta a la normalidad retornamos al material estándar".

Honduras

No es la primera donación que realiza este centro. Personal de la Secretaría de Salud de Honduras contactó con el Doctor Balmis el pasado verano después de que un incendio en uno de sus hospitales les dejase sin equipamiento médico por los graves daños sufridos.

Esta donación se canalizó a través del Servicio de Mantenimiento y Electromedicina, que determinó qué equipos de los almacenados también desde la etapa del coronavirus podían ser susceptibles de cubrir esta necesidad urgente. A Honduras se donaron respiradores invasivos, de cuidados intensivos y de transporte, humidificadores, etc.

Tal y como explica Arrais, los hospitales públicos recibieron numerosas donaciones durante la fase más crítica de la pandemia. "Algunas de ellas se canalizaron a través de la plataforma centralizada de la Generalitat Valenciana y después se distribuyeron desde allí a los distintos hospitales de la Comunidad. También se recibieron numerosas donaciones directamente en nuestro hospital por parte de empresas privadas de la provincia de Alicante".

Preparativos del traslado de material para Ucrania / INFORMACIÓN

Pandemia

Aunque todas fueron importantes, destaca algunas de especial relevancia. "La empresa de Castalla Actiu se nos presentó un día con un tráiler cargado de mobiliario para el hospital de campaña, y Panter donó varios palés de calzado sanitario. Pikolinos también aportó varios palés de gafas para protección ocular. Sin olvidarnos de las numerosas donaciones por parte de empresas pequeñas y asociaciones que aportaron todo lo que estuvo en su mano y que, por supuesto, nos vino muy bien en aquellos momentos tan difíciles y en un contexto muy específico".

Arrais destaca que el trabajo de almacén de hospital es muy desconocido ya que existe un gran movimiento cada día para abastecer no solo al edificio principal del departamento, también a los centros de salud y de especialidades del área de salud. "Ahora mismo, lo hemos donado casi todo", finaliza.