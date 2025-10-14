Luz verde a las obras para renovar el muro de la Albufereta, previstas desde hace dos años

El muro de la playa de la Albufereta será reconstruido tras dos años de espera. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en la Junta de Gobierno celebrada este martes el plan de seguridad y salud de las obras comprendidas en el contrato de esta obra, un documento técnico para prevenir accidentes durante los trabajos y que supone el inicio de unas tareas que se esperan desde hace dos años en una infraestructura que sufre daños desde 2017, 10 años después de su construcción.

La pared adyacente a las escaleras que dan acceso peatonal a la playa de la Albufereta vio caer sus primeros mosaicos hace ocho años, cuando la asociación de vecinos avisó a la Concejalía de Turismo y Playas, entonces liderada por Eva Montesinos (PSOE), de estos incidentes para poner una solución.

El deterioro se perpetuó y no fue hasta 2023 que el Ayuntamiento, ya liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), reaccionó con la aprobación, en Junta de Gobierno, del diseño del proyecto para arreglar el muro con el fin de “evitar desprendimientos y para mejorar la imagen de este enclave turístico”.

Fue entonces cuando se aprobó el proyecto “Aplacado y anclaje muro playa Albufereta” con un presupuesto máximo de 381.174 euros, impuestos incluidos. Y no ha sido hasta dos años después se ha levado a cabo la aprobación del citado plan de seguridad, presentado por la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos SA, a la que fue adjudicado el contrato a finales del año pasado por un total de 289.882,85 euros, impuestos incluidos, para llevar a cabo estos trabajos entre la calle del Sol Naciente y la avenida de la Condomina.

Contratiempo

El retraso en la ejecución de estas obras hizo que el Ayuntamiento de Alicante desistiera a la hora de presentar la candidatura de la playa de la Albufereta para la bandera azul este último verano. Desde el consistorio entendían que esta distinción podía ser rechazada por los trabajos de reparación del muro, que quedó afectado también por los temporales meteorológicos.