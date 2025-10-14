De Nou Alacant a Juan XIII, así se vive en los barrios más pobres de Alicante: "Falta mucho trabajo y eso se ve"

03014. Cinco números que marcan la diferencia. Dígitos que, por sí solos, no dicen nada, pero que juntos definen una realidad social muy concreta: la de Nou Alacant, Colonia Requena y Juan XXIII. Tres barrios que comparten código postal, historia y un presente marcado por la falta de oportunidades. Según el último informe de la Agencia Tributaria, esta zona se sitúa como la segunda más pobre de toda España. Los vecinos de estos barrios declaran una renta media anual de 16.868 euros, la mitad que la media de Alicante (30.218 euros), y solo les supera el barrio sevillano de Torreblanca, el más desfavorecido del país.

" Muchos vecinos se han marchado. Aquí la mayoría somos mayores y muchos ayudamos a nuestros hijos con nuestra propia pensión" Juani Llepes — Vecina de Nou Alacant

Con pasear por Nou Alacant basta para entender que las cifras tienen rostro. En sus calles, la pintura de los portales se desprende, los buzones están rotos y las fachadas muestran el paso del tiempo. "No sabía que este era el barrio con menor renta de Alicante, pero el barrio está mal... Estamos abandonados", lamenta Juani Llepes, vecina de toda la vida. Tiene 56 años y lleva toda su vida en el barrio. "Menos en los años 80, nunca lo he visto como ahora. Muchos vecinos se han marchado, pero nosotros no podemos irnos. En mi día a día salgo, hago la compra y ya me quedo en casa. Aquí la mayoría somos mayores y muchos ayudamos a nuestros hijos con nuestra propia pensión. Yo ayudo al mío, que no lo está pasando bien", explica resignada.

"La gente que trabaja no gana mucho y algunos se buscan la vida con la chatarra porque no hay otra cosa" Yamiley González — Vecina de Nou Alacant

Un código postal que marca la diferencia

A pocos metros, Yamiley González describe otra parte del mismo problema en Nou Alacant. "La gente que trabaja no gana mucho y algunos se buscan la vida con la chatarra porque no hay otra cosa. Los portales están en mal estado, no tenemos buzones ni timbres y los repartidores no quieren venir. Tenemos que ir a la gasolinera o a la comisaría a por los paquetes porque ningún repartidor quiere entrar al barrio y las cartas se pierden", cuenta González. En su voz se mezcla la frustración con una cierta resignación. "Los vecinos nos conocemos de toda la vida, pero hay gente que sale pitando del barrio, está en muy mal estado. Por lo menos, nos gustaría que pusieran luces de Navidad", solicita González.

"Con la pensión hay que mirar lo que gastas. Si puedo ahorrar un euro lo ahorro y si no puedo ir a un sitio, me quedo en casa" Manuela Castaño — Vecino de Nou Alacant

En Nou Alacant también vive Manuela Castaño, que llegó con 17 años y ya ha cumplido 76 en la casa en la que lleva viviendo toda la vida. Mientras prepara un hervido para comer con su hijo, que vive en el piso de enfrente, cuenta que "se nota que este es el barrio más pobre de Alicante, pero hay matices". Viuda y pensionista, Castaño asegura que está acostumbrada a vivir con lo justo. "Con la pensión hay que mirar lo que gastas. Si puedo ahorrar un euro lo ahorro y si no puedo ir a un sitio, me quedo en casa. Antes decía que mi barrio era el mejor, pero ahora no. La gente aquí tiene que buscarse la vida", destaca Castaño.

"Los vecinos no tienen trabajo. Hay mucha gente sin trabajar, algunos cobran la renta vital, pero porque de verdad les hace falta" Antonio Esplá — Vecino de plaza Argel

Barrios como punto de llegada

La plaza de Orán, también dentro del código postal 03014, conserva el recuerdo de tiempos mejores. Los vecinos recuerdan como en los años 80, los autobuses pasaban por estos barrios llenos de trabajadores rumbo al centro. Hoy, muchos locales bajan la persiana antes de tiempo. Antonio Esplá, propietario de una droguería, recuerda aquella época con cierta nostalgia. "Este barrio era el mejor de Alicante. Ahora, claro que se nota la falta de dinero. Los vecinos no tienen trabajo. Hay mucha gente sin trabajar, algunos cobran la renta vital, pero porque de verdad les hace falta. Colonia Requena, plaza de Argel, Nou Alacant... está todo mal", resume Esplá.

"Aquí hay gente que no tiene casa ni trabajo, pero también es el primer sitio al que llega mucha gente que acaba de venir a Alicante" Asraf Ben Ayed — Vecino de Colonia Requena

En Colonia Requena, las calles muestran el reflejo de un barrio obrero que hoy acoge a muchos inmigrantes. "Que este es el barrio más pobre de Alicante es verdad", dice Asraf Ben Ayed, que lleva años viviendo allí. "Aquí hay gente que no tiene casa ni trabajo, pero también es el primer sitio al que llega mucha gente que acaba de venir a Alicante. Hay quien les ayuda, les da de comer... Pero el barrio está muy abandonado. Hace falta limpieza y hace falta trabajo. Antes era un barrio obrero, pero ahora muchos no tienen papeles y por eso no pueden trabajar. Es la pescadilla que se muerde la cola", señala Ben Ayed.

"Falta trabajo. Muchos de los que son de aquí no tienen para dar de comer a sus hijos" Rafa Maldonado — Vecino de Colonia Requena

En una esquina cercana, Rafa Maldonado, que vive en el barrio desde niño, explica como sobrevive recogiendo chatarra junto a su familia. "Se nota que es uno de los barrios más pobres de Alicante. Se ve en los vecinos, en los pisos, en la suciedad. Falta trabajo. Muchos de los que son de aquí no tienen para dar de comer a sus hijos. Nosotros tiramos con la chatarra pero tenemos colaborar entre nosotros, porque si no, no tendremos nunca nada", asegura Maldonado.

En estos barrios, la precariedad se hace visible en los pequeños detalles. Mientras tanto, el código postal el 03014 seguirá marcando en negro el mapa de la desigualdad en las estadísticas.