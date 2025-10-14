La oposición de Alicante, muy crítica pero casi sin propuestas

En el Debate del Estado de la Ciudad, la oposición municipal (desde la izquierda hasta Vox) se puso de acuerdo para cuestionar la deficiente situación de la limpieza en Alicante. Tras ello, la formación de ultraderecha volvió a erigirse como la socia preferente del PP, mostrando un tono más comprensivo con las dificultades de la gestión municipal y exigiendo el cumplimiento de pactos previos al mismo tiempo que tendía la mano para acuerdos venideros.

La izquierda, por su parte, trató de señalar las costuras del traje de Barcala. Ana Barceló, portavoz del PSOE, apuntó hacia la deficiente situación de los servicios sociales, así como a las repetidas polémicas urbanísticas de los últimos meses. Responsabilizando al alcalde de las carencias de la ciudad. Manolo Copé, de EU-Podemos, avanzó diez ejes en los que Alicante debería cambiar en el futuro, tratando de afear al regidor que venda «humo» con sus anuncios.

Fue el portavoz de Compromís, Rafa Mas, el que al margen de la crítica a las «mentiras» de Barcala aterrizó el discurso sobre medidas concretas como la prohibición definitiva de apartamentos turísticos a partir de 2027 o el cierre del Patronato de Vivienda.

Ana Barceló: «Los pisos turísticos disparados o el deterioro del patrimonio histórico están relacionados con su acción de gobierno» Pisos turísticos ilegales disparados, servicios sociales que no responden a las necesidades, limpieza muy deficiente, barreras arquitectónicas que no hacen la ciudad accesible, deficiencias en instalaciones, deterioro del patrimonio histórico, falta de adaptación al cambio climático... Son algunas de las carencias que Ana Barceló, portavoz del PSOE, reprochó ayer al alcalde, al entender que «están estrechamente relacionadas con su acción de gobierno». La líder de los socialistas recordó que mientras el PP culpa al Gobierno de la falta de financiación, el Ayuntamiento ha tenido que devolver 10 millones en ayudas por los retrasos en diferentes proyectos. También puso el foco en el urbanismo, afeando el «vodevil» protagonizado en la polémica por las obras sin licencia de la Cámara y el alquiler del antiguo Palas.

Carmen Robledillo: «Llevamos años escuchando promesas que no se traducen en lo que necesitan los alicantinos» El ultimátum que Vox había lanzado con contundencia al PP la pasada semana se quedó en un tirón de orejas. Robledillo volvió a tender su mano a los populares para futuras negociaciones, con críticas puntuales a la limpieza y reclamando el cumplimiento de las medidas pactadas a finales de 2024 que aún no se han materializado. La primera de ellas, el plan de choque para la limpieza, ya fue anunciada por el alcalde ayer mismo, reconociendo que se impulsaba por acuerdo con los ultras, así como la futura Oficina de Atención al Cuidador. En la misma línea, Robledillo volvió a sacar pecho de la financiación acordada para la Oficina de la Maternidad, que la izquierda tilda de medida «antiaborto» encubierta: «Va a contar con un equipo especializado, por mucho que les fastidie.

Rafa Mas: «Vamos a prohibir los pisos turísticos en Alicante. Las viviendas, para vivir; los turistas, a los hoteles» El portavoz de Compromís también realizó una intervención en clave electoral con el objetivo «desalojar del poder» al gobierno de Luis Barcala. En este sentido, Rafa Mas se esforzó por evidenciar las «mentiras» del alcalde en promesas anteriores pendientes de ser cumplidas. De cara a 2027, lanzó algunas propuestas concretas como la prohibición definitiva de nuevas viviendas turísticas o el cierre del Patronato de Vivienda por considerarlo «una gestoría».