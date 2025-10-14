Propuestas para una mejor gobernanza de los apartamentos turísticos

El martes 7 de octubre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobó una nueva regulación de apartamentos turísticos mediante una Modificación Puntual n.º 52 del PGOU, fijando un límite de 0,187 plazas turísticas por habitante por distrito censal (el índice actual es de 0,0733 con 26.299 plazas), vetando nuevas licencias en las zonas ya saturadas, prohibiendo implantar VUT (Viviendas Uso Turístico) en bajos de ejes comerciales principales y exigiendo acceso independiente cuando se ubiquen en edificios residenciales. Durante la tramitación, sigue vigente la suspensión de nuevas licencias aprobadas desde enero. Contempla excepciones hoteleras: sin límite en los hoteles de 4 y 5 estrellas, y un umbral de 0,32 para los de 3.

En general, se trata de medidas acertadas, pero, ¿son suficientes? El Ayuntamiento de Alicante ha optado por usar un modelo métrico territorial: número de plazas por habitante, lo que concilia bien con el planteamiento del PGOU y el comercio de planta baja. Pero esto no es óbice para que pueda combinar este modelo con otros, como la limitación de noches o la reducción de stock.

Propuestas

Tal como viene sucediendo en otras ciudades turísticas españolas y extranjeras, en Alicante la convivencia entre VUT y vecindario resulta cada vez más difícil y hasta conflictiva. Por ello, el ayuntamiento debería adoptar otras medidas más concretas que prioricen la tranquilidad entre los vecinos, que se quejan, por ejemplo, de las molestias que las VUT ocasionan en portales y escaleras. El año pasado, el ayuntamiento, que emplea un listado interno, anunció la creación de un registro municipal para control y convivencia, pero no se ha implantado.

Registro verificable

El registro de VUT en Alicante se apoya en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, con un código vinculado a la referencia catastral única (Decreto-ley 9/2024) y al Registro Único estatal para alquileres de corta duración (RD 1312/2024), que obliga a las plataformas a rechazar anuncios sin el número de registro (NRA) correspondiente. Pero el Ayuntamiento de Alicante debería de implantar definitivamente su propio registro verificable con código específico, complementario del estatal y autonómico. Con ello, tal como ha ocurrido en Nueva York y otras ciudades turísticas, se reduciría drásticamente la oferta ilegal de VUT, permitiendo bloquear a reincidentes en faltas de convivencia.

Recepción personalizada

Los cajetines de llaves en vía pública y zonas comunes están prohibidos por Decreto-ley CV 9/2024, pero continúan utilizándose en buzones camuflados. Las recepciones de clientes (check-in) se hacen en zonas comunes o por internet, lo que genera molestias vecinales cuando surgen problemas. Convendría obligar a recepción y entrega de llaves personalizada.

Alarmas silenciosas

Para proteger el descanso vecinal, sería conveniente obligar a las VUT a instalar un medidor de sonido vinculado a un protocolo de respuesta permanente y suspensión cautelar si hay varios avisos en un plazo determinado. Este umbral de ruido y ocupación está estudiándose como posible requisito municipal en Ámsterdam y Nueva York.

Tabla con las medidas comparadas. / Gerardo Muñoz Lorente

Limitación de noches

Aunque Alicante haya optado por un modelo territorial en vez de temporal como limitación de VUT, debería ser lo suficientemente flexible como para aprovechar medidas temporales concretas.

Una de estas medidas podría ser la limitación de noches/año y la prohibición de alquiler íntegro en festivos locales o alta temporada en calles conflictivas, lo que ayudaría a reducir rotación y turismo de fiesta, tal como sucede en París y Ámsterdam.

Otra regla podría fijar topes de estancias de menos de 30 días en edificios vecinales y, si no hay acceso independiente, exigir un anfitrión residente para estancias cortas (modelo Nueva York).

Evitar expansión

Para evitar el establecimiento de un efecto frontera y el traslado de las molestias a barrios o municipios limítrofes, tal como ha sucedido en Barcelona, debería fijarse una franja de contención metropolitana, coordinando con los ayuntamientos de L’Alacantí una banda perimetral con reglas homogéneas.

Además, para evitar un abuso o monocultivo en una comunidad, debería establecerse un máximo de VUT por escalera y requerir acuerdo comunitario expreso cuando se alcance la mitad de ese cupo.

Transparencia y sanciones

Además de una auditoría anual del índice 0,187, debería existir un panel público con datos de altas y bajas, quejas, sanciones y ruido por manzanas. También reforzar la inspección.

En París y Nueva York se ha mostrado altamente eficiente (con visible cambio de conductas) un régimen sancionador proporcional: aviso y multa leve en la primera infracción; multa alta y suspensión trimestral, en la segunda; revocación de licencia durante dos años, en la tercera; con publicación semestral de listado de sanciones.

Sectorización

Siguiendo el modelo territorial alicantino, convendría sectorizar las zonas saturadas para conseguir ejes con tolerancia cero a VUT en radios de 150 a 200 metros de colegios, centros de salud y residencias de ancianos.

¿Reducción de stock?

En zonas saturadas, además de no admitirse nuevas licencias para apartamentos turísticos, podría reducirse paulatinamente el número de VUT aplicando la norma que se está aplicando en la ciudad de Barcelona: reducción escalonada no renovando las licencias actuales (de cinco años) para la extinción de unas diez mil VUT en 2028-2029.