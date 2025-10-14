Las protestas por el cierre del centro de día de Plaza América se trasladan al Ayuntamiento de Alicante entre críticas al alcalde

Las protestas por el cierre del centro de día de Plaza América han llegado este martes hasta las puertas del Ayuntamiento de Alicante. Por primera vez, los manifestantes, antiguos trabajadores, familiares y usuarios del servicio, han trasladado sus reivindicaciones a la plaza consistorial, en una concentración que marca los dos meses desde la clausura del recurso municipal de estancias diurnas para personas mayores.

El cierre del centro, decretado el pasado 14 de agosto, dejó sin atención a 40 usuarios y sin empleo a una decena de profesionales. Desde entonces, se han sucedido las movilizaciones: dos frente a las instalaciones cerradas de Plaza América y otra ante la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante. La de este martes, sin embargo, ha tenido un tono especialmente crítico con el alcalde Luis Barcala (PP), después de que la semana pasada anunciara públicamente que el Ayuntamiento “está buscando un nuevo local” para reabrir el servicio.

Un anuncio que, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más la indignación de los afectados. “Ese anuncio es un bulo sofisticado”, clamó Julia Martínez, representante de las exempleadas del centro. “Nos hacen creer que la reapertura es inminente, cuando no hay ni local, ni fecha, ni información oficial. Mientras tanto, las personas mayores siguen en sus casas sin el apoyo que necesitan y nosotras seguimos sin trabajo”.

“Vi en la tele que lo iban a abrir y me lo creí, pero no era verdad”, lamentó Natividad Tortosa, una de las usuarias del centro. “Esto me está matando. En el centro caminábamos, hablábamos, estábamos activas. Ahora solo estoy sentada en casa y me duele todo. Necesito moverme, necesito volver allí”.

Entre los cánticos de “Pedimos reapertura y menos cara dura” y “Te conozco, barcalao, aunque vengas disfrazao”, los manifestantes exigieron al equipo de gobierno municipal que ceda de inmediato un espacio que cumpla los requisitos técnicos exigidos por la Conselleria de Servicios Sociales, con el fin de poder recuperar el servicio “en condiciones dignas y reglamentarias”.

Dos meses de incertidumbre

El Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Plaza América era un recurso municipal de atención y acompañamiento diurno para mayores dependientes leves o moderados. Su objetivo era favorecer el envejecimiento activo, aliviar la carga de las familias cuidadoras y prevenir el aislamiento.

El cierre, según explicó el Ayuntamiento en agosto, se debió a la pérdida de la subvención de la Generalitat, ya que las instalaciones no cumplían con la normativa autonómica vigente. Sin embargo, los trabajadores sostienen que la clausura se precipitó sin planificación ni alternativas mientras la conselleria indica que, en caso de que el Consistorio disponga de un nuevo local, la subvención del servicio volverá a estar en marcha.

“Un mes antes del cierre recibimos la visita de la jefa del programa de Acción Social del Ayuntamiento. Vinieron a evaluar el estado del servicio porque ya arrastrábamos una situación límite: impagos de meses a la empresa adjudicataria, falta de materiales y escasez de personal. La propia empresa nos advirtió de que, si el Ayuntamiento no abonaba lo pendiente, tendrían que meternos en un ERTE. Y, de repente, lo que llegó fue el cierre total del centro”, afirmó Martinez.

Críticas a la gestión municipal

Durante la concentración, los manifestantes también dirigieron sus reproches a la concejala de Servicios Sociales, Begoña León, a quien acusan de haber gestionado el cierre “sin criterios técnicos claros” y de haber confundido a la ciudadanía al anunciar un nuevo “servicio intergeneracional” para mayores no dependientes y jóvenes con talleres de ocio.

“Intentan justificar lo injustificable”, denunció Martínez. “Ese proyecto no cubre las necesidades de las personas que usaban el centro, ni responde a la finalidad del SED. Si Begoña León no está preparada para gestionar un servicio esencial para la gente mayor, que dimita y deje paso a alguien que sí lo esté”.

Entre aplausos, el grupo coreó: “Por un mundo mejor sin Begoña León” y “Begoña, dimisión”. Los asistentes sostienen que el Ayuntamiento está “jugando con la salud y el bienestar” de los usuarios del centro, algunos de los cuales llevan semanas sin recibir atención profesional.

El Ayuntamiento defiende que trabaja “a contrarreloj”

La pasada semana, el alcalde Luis Barcala aseguró que su equipo “está trabajando con la Conselleria para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible” y reconoció que la búsqueda de un nuevo emplazamiento “no está resultando sencilla”. Desde el gobierno municipal reiteran que la intención es “mantener el servicio, no eliminarlo”.

Sin embargo, los manifestantes insisten en que no existe ningún avance real y que el anuncio del alcalde solo ha servido “para maquillar la inacción”. Reclaman que el Ayuntamiento reabra el centro, readmita a los trabajadores y garantice la atención a los usuarios, a través de los cauces administrativos y no mediante declaraciones a los medios.

“Tenemos a mayores vulnerables sin servicios y a trabajadores cualificados en paro”, concluyó Julia Martínez. “Solo pedimos algo tan sencillo como que devuelvan a la ciudad un recurso que funciona, que era necesario y que nunca debió cerrarse”.

Los trabajadores presentaron por registro un escrito solicitando una reunión con el alcalde y la concejala de Bienestar Social, una citacque espera “no tarde”.