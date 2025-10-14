El PSOE acusa a la Diputación de sobrefinanciar a la Cámara de Comercio de Alicante

La Cámara de Comercio de Alicante continúa en el ojo del huracán. Este martes el PSOE de Alicante ha comparecido ante la “preocupación por el reparto de ayudas”, según han señalado, “que se hace desde la Diputación de Alicante a las cámaras de comercio de la provincia”.

Según ha expresado Raúl Ruiz, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Alicante, la Cámara de Comercio percibe “el 92 % de las ayudas que se dan a las cámaras de la provincia desde la Diputación”. Cabe recordar que la provincia de Alicante cuenta con tres de estas entidades: la de Alicante, la de Orihuela y la de Alcoy, a diferencia de las otras dos provincias de la Comunidad, Valencia y Castellón, que tienen una cámara cada una.

El diputado provincial ha hablado de “una tendencia que se da en todas las instituciones en las que está el PP”, y que según él consiste en “favorecer una salida al presidente Mazón” en caso de que el jefe del Consell deje la política. Ruiz considera que “no se puede justificar que mientras en otras provincias, como la de Valencia, con una cámara de mucho más tamaño, se subvencione con alrededor de 371.000 euros” desde su Diputación, o que la de Castellón “perciba 155.000 euros” y que en el caso de Alicante haya “ayudas de más de 771.000 euros todos los años” por parte de la institución provincial.

No se puede justificar que mientras en otras provincias, como la de Valencia, con una cámara de mucho más tamaño, se subvencione con alrededor de 371.000 euros y la de Alicante con 771.000" Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Estas diferencias reflejar, al parecer del diputado socialista, “una instrumentalización clara de la institución”, y cree que “no se ha justificado suficientemente hasta ahora esa cantidad de dinero”. Por otra parte, Ruiz se ha referido a la posibilidad de que la Diputación compre la sede de la Cámara de Comercio ubicada en el antiguo hotel Palas de Alicante, ubicado en la plaza del Mar, donde actualmente el Ayuntamiento ejerce como inquilino y dispone de servicios propios y concejalías.

En este sentido, y ante la posibilidad de que Suma Gestión Tributaria se instale en estas dependencias, Ruiz ha recordado que “hace bien poco se gastaron más de 300.000 euros en un concurso para poder ubicar” esta institución en el futuro Palacio de Congresos. Este movimiento, según el diputado, “no estaría justificado”.

“Falta de transparencia”

Por otra parte, el diputado autonómico José Díaz también ha participado en la comparecencia y ha apuntado que el grupo parlamentario del PSPV en las Cortes ha planteado una serie de preguntas parlamentarias y de solicitudes de documentación, ya que “el Consell debe ser absolutamente transparente con todas las subvenciones que está llevando a cabo con la Cámara de Comercio”.

Díaz entiende que “llueve sobre mojado”, ya que según relata pidieron “toda la documentación del expediente de la Cámara”, en marzo les remitieron un expediente y cuando hicieron una pregunta parlamentaria “la consellera de Hacienda”, Ruth Merino, “dio información que no aparecía en ese expediente”, por lo que hicieron “una segunda solicitud aludiendo las nuevas informaciones de la consellera y es entonces cuando aparecieron todos los informes”.

No tenemos nada en contra de la Cámara, pero se tiene que ser riguroso con cada euro del erario público José Díaz — Diputado del PSPV en las Cortes

Esta actitud, según Díaz, es “bastante grave”, y el diputado recuerda que el Consell “debe ser muy escrupuloso”, dado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, conserva su plaza en excedencia como director gerente en la entidad. Por esta razón, han solicitado “si existe algún informe de incompatibilidad, dadas las subvenciones millonarias que está recibiendo la entidad”.

Por último, desde el PSOE aclaran que no tienen “nada en contra ni ninguna sospecha contra la Cámara en sí”, sino que creen que “se tiene que ser riguroso con cada euro del erario público” y exigen que el Consell “justifique qué informes y necesidades avalan cualquier tipo de ayuda dirigida a una institución en la que el presidente de la Generalitat es un trabajador en excedencia”.

Contexto

Estas declaraciones llegan después de que INFORMACIÓN desvelara que el Consell había constatado a finales de marzo que los trabajos en la futura sede de la Cámara de Comercio, ubicada en el edificio Panoramis del Puerto de Alicante, no habían finalizado en plazo y, además, carecían de licencia de obras.

A pesar de ello, el Consell, a través de la consellera Merino, afirmó un mes y medio después de estas comprobaciones que el convenio de las obras, por las que la Generalitat sufragaba la mitad de los trabajos a través de 1,5 millones de euros, tenía “todos los informes preceptivos favorables”.