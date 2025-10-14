"El Intruso" da voz a los sanitarios de Alicante ante los que se hacen pasar por ellos

Dietas milagro, psicólogos que no son tal, médicos sin homologación, clínicas dentales o podológicas ilegales...Los colegios profesionales sanitarios de Alicante alertan de un fenómeno al alza que afecta a la calidad asistencial y a la seguridad de los pacientes: el intrusismo.

Además, muy abonado por las redes sociales que permiten crear perfiles falsos a través de los que se da todo tipo de consejo a la población, o, como explican los nutricionistas, con el uso de inteligencia artificial para indicar menús sin ningún respaldo científico, "lo que puede tener consecuencias muy graves para la salud", como advierte María Tormo, vicepresidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.

"Que haya un solo caso de un paciente con un problema de salud que no sea atendido por un profesional sanitario ya nos preocupa", afirma al respecto Montserrat Angulo, presidenta de la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA) y del Colegio Provincial de Enfermería.

Los premiados de este año son los protagonistas del documental sobre el instrusismo que se estrena este jueves

Los once colegios profesionales del sector sanitario en la provincia integrados en UPSANA coinciden en el alarmante aumento de casos de intrusismo y de las denuncias que reciben, a la vez que reivindican su responsabilidad en la educación sanitaria animando a los pacientes a consultar al profesional de referencia.

Esto ha llevado a quienes habitualmente llevan bata blanca a convertirse en actores como protagonistas del corto "El intruso", una creación dirigida por David Valero en la que se muestra la cruda realidad del intrusismo en el ámbito sanitario y en la que los protagonistas son los premiados de la Gala de la Salud, que celebra su décima edición.

Arkano presenta la gala en Elche La gala organizada por UPSANA se celebra este jueves 16 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Gran Teatro de Elche. Un acto que será presentado por el rapero Arkano y que se desarrollará bajo el lema de “Salud real, sanitarios de verdad”. “Con la elección de dicho lema y con el estreno del cortometraje, queremos llamar la atención sobre la necesidad de luchar contra el intrusismo que sufren las profesiones sanitarias. La Gala de la Salud persigue incentivar la excelencia pro­fe­­sional y dar a conocer a la sociedad el servicio prestado por las diferentes profesiones sa­ni­­­tarias", ha indicado Angulo. La presente edición está patrocinada por el Banco Sabadell, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche.

Dinámico y reivindicativo

Sobre la grabación del cortometraje, Valero ha explicado que “ha sido una experiencia muy bonita. Trabajar con sanitarios ha sido muy curioso. Tenía miedo a que no fueran naturales, pero una vez que empezamos a ensayar fue increíble. Quedó un corto muy dinámico y reivindicativo, es importante que en estos tiempos se hable de intrusismo profesional", ha afirmado el cineasta, contento de trabajar con los sanitarios en el cortometraje.

Los distintos colegios animan a la ciudadanía a buscar profesionales cualificados consultando el perfil de los profesionales en el registro obligatorio con que cuentan estas entidades, que son públicos y abiertos. Así como a denunciar.

Reconocimientos

Los colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Odontólogos/Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas/Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicología, Podología, Ópticos/Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios entregarán once premios a profesionales sanitarios e instituciones con gran proyección sanitaria y social.

Además de estos galardones, elegidos por cada una de las instituciones colegiales, UPSANA concederá un premio especial y dos premios colectivos en esta gala, con la que quieren demostrar su unión en la correcta preservación de la salud de los alicantinos.

Los colegios sanitarios hacen hincapié en el trabajo que realizan promocionando e impulsando el desarrollo de la sanidad con el objetivo de velar y garantizar el bienestar físico, mental y social de la población.

Así, consideran que la X Gala de la Salud viene a confirmar su consolidación como un referente del mundo de la sanidad alicantina con el que re­co­nocer los trabajos y las trayectorias más destacadas.