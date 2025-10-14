Un arrollamiento suspende por una hora el TRAM entre El Campello y Luceros
El aviso del suceso se ha lanzado a las 6 horas de la mañana del martes y a las 7.27 horas ya se había restablecido
TRAM d´'Alacant ha dado el aviso a las 5.59 horas de la mañana de este martes que la línea entre El Campello y Luceros, muy demandada a esas horas debido al inicio de la jornada laboral, ha quedado suspendida debido a un arrollamiento, al parecer en las inmediaciones de un paso a nivel.
Sin dar más datos sobre el suceso, a las 7.27 horas desde TRAM d'Alacant han vuelto a dar el aviso de que ya se había restablecido la línea.
