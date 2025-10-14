Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un arrollamiento suspende por una hora el TRAM entre El Campello y Luceros

El aviso del suceso se ha lanzado a las 6 horas de la mañana del martes y a las 7.27 horas ya se había restablecido

El TRAM en la playa de Muchavista en una imagen de archivo.

El TRAM en la playa de Muchavista en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

Carmen Tomàs

TRAM d´'Alacant ha dado el aviso a las 5.59 horas de la mañana de este martes que la línea entre El Campello y Luceros, muy demandada a esas horas debido al inicio de la jornada laboral, ha quedado suspendida debido a un arrollamiento, al parecer en las inmediaciones de un paso a nivel.

Sin dar más datos sobre el suceso, a las 7.27 horas desde TRAM d'Alacant han vuelto a dar el aviso de que ya se había restablecido la línea.

