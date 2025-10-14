Susto por la caída de una rama de grandes dimensiones junto a un parque infantil en Alicante

Una rama de eucalipto se ha desprendido en la tarde del martes en el barrio alicantino de Benalúa. El incidente se ha producido en la plaza del Grupo Escolar, junto a una zona de juegos infantiles, a las 19:00 horas, aunque no ha tenido consecuencias personales.

Los bomberos del Ayuntamiento de Alicante se han desplazado hasta la zona pocos minutos más tarde para retirar las ramas y recuperar la normalidad.

Rama de eucalipto desprendida en Benalúa, en Alicante. / INFORMACIÓN

Según han expresado desde la asociación de vecinos El Templete de Benalúa, en la zona hay árboles de unos 70 años de edad que “no tienen mantenimiento”. “Los eucaliptos tienen ramas que crecen verticales y dan altura al árbol, que acumulan peso y adquieren fragilidad a causa del viento, por lo que es fácil que se desprendan”, ha dicho Ernest Gil, presidente de la entidad vecinal.

La asociación celebra que “no haya habido ninguna desgracia”, pero recuerdan que el incidente se ha dado “al lado de una área de juegos infantiles”, advirtiendo de las consecuencias que podría haber tenido.