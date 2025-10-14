Susto por la caída de una rama de grandes dimensiones junto a un parque infantil en Alicante
El incidente, que no ha tenido consecuencias personales, se ha producido en una zona pública en la zona del antiguo colegio
Una rama de eucalipto se ha desprendido en la tarde del martes en el barrio alicantino de Benalúa. El incidente se ha producido en la plaza del Grupo Escolar, junto a una zona de juegos infantiles, a las 19:00 horas, aunque no ha tenido consecuencias personales.
Los bomberos del Ayuntamiento de Alicante se han desplazado hasta la zona pocos minutos más tarde para retirar las ramas y recuperar la normalidad.
Según han expresado desde la asociación de vecinos El Templete de Benalúa, en la zona hay árboles de unos 70 años de edad que “no tienen mantenimiento”. “Los eucaliptos tienen ramas que crecen verticales y dan altura al árbol, que acumulan peso y adquieren fragilidad a causa del viento, por lo que es fácil que se desprendan”, ha dicho Ernest Gil, presidente de la entidad vecinal.
La asociación celebra que “no haya habido ninguna desgracia”, pero recuerdan que el incidente se ha dado “al lado de una área de juegos infantiles”, advirtiendo de las consecuencias que podría haber tenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Urbanova, el camping junto al mar que resurge en Alicante