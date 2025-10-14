Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto por la caída de una rama de grandes dimensiones junto a un parque infantil en Alicante

El incidente, que no ha tenido consecuencias personales, se ha producido en una zona pública en la zona del antiguo colegio

Rama de eucalipto desprendida en Benalúa, en Alicante.

Rama de eucalipto desprendida en Benalúa, en Alicante. / INFORMACIÓN

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Una rama de eucalipto se ha desprendido en la tarde del martes en el barrio alicantino de Benalúa. El incidente se ha producido en la plaza del Grupo Escolar, junto a una zona de juegos infantiles, a las 19:00 horas, aunque no ha tenido consecuencias personales.

Los bomberos del Ayuntamiento de Alicante se han desplazado hasta la zona pocos minutos más tarde para retirar las ramas y recuperar la normalidad.

Rama de eucalipto desprendida en Benalúa, en Alicante.

Rama de eucalipto desprendida en Benalúa, en Alicante. / INFORMACIÓN

Según han expresado desde la asociación de vecinos El Templete de Benalúa, en la zona hay árboles de unos 70 años de edad que “no tienen mantenimiento”. “Los eucaliptos tienen ramas que crecen verticales y dan altura al árbol, que acumulan peso y adquieren fragilidad a causa del viento, por lo que es fácil que se desprendan”, ha dicho Ernest Gil, presidente de la entidad vecinal.

Noticias relacionadas y más

La asociación celebra que “no haya habido ninguna desgracia”, pero recuerdan que el incidente se ha dado “al lado de una área de juegos infantiles”, advirtiendo de las consecuencias que podría haber tenido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
  2. Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
  3. Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
  4. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
  5. Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
  6. Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
  7. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  8. Urbanova, el camping junto al mar que resurge en Alicante

Susto en Benalúa por la caída de una rama de grandes dimensiones junto a un parque infantil

Susto en Benalúa por la caída de una rama de grandes dimensiones junto a un parque infantil

La Ciudad Deportiva del Hércules puede iniciar los primeros trabajos en seis meses

La Ciudad Deportiva del Hércules puede iniciar los primeros trabajos en seis meses

Alicante se queda a mitad de camino para ser Capital Europea de la Innovación

Alicante se queda a mitad de camino para ser Capital Europea de la Innovación

La excavadora vuelve a actuar en la finca del Cabo que una promotora le disputa a la familia Boluda

La excavadora vuelve a actuar en la finca del Cabo que una promotora le disputa a la familia Boluda

De Nou Alacant a Juan XIII, así se vive en los barrios más pobres de Alicante: "Falta mucho trabajo y eso se ve"

De Nou Alacant a Juan XIII, así se vive en los barrios más pobres de Alicante: "Falta mucho trabajo y eso se ve"

Las protestas por el cierre del centro de día de Plaza América se trasladan al Ayuntamiento entre críticas al alcalde

Las protestas por el cierre del centro de día de Plaza América se trasladan al Ayuntamiento entre críticas al alcalde

Luz verde a las obras para renovar el muro de la Albufereta, previstas desde hace dos años

Luz verde a las obras para renovar el muro de la Albufereta, previstas desde hace dos años

Alicante dedicará el Centro Social de Garbinet a Chari Sansano

Alicante dedicará el Centro Social de Garbinet a Chari Sansano
Tracking Pixel Contents