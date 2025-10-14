El tiempo en Alicante: llega el sol y las temperaturas agradables a la provincia

La provincia de Alicante descansa de los avisos naranja y amarillo tras el paso de la dana Alice. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá cielo nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Además, añade que hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta en el litoral norte de madrugada.

En cuanto a las temperaturas, explica que las mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas ascenderán en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral. El viento soplará flojo, ocasionalmente moderado, de componente norte en el litoral norte; en el resto, flojo de componente oeste por la mañana y de componente este por la tarde.

El tiempo en Alicante

Alicante vivirá este martes una jornada marcada por el cielo despejado. Las temperaturas irán en ascenso y al mediodía llegarán a los 25ºC.

El tiempo en Elche

Elche afronta hoy un día tranquilo y soleado con temperaturas cálidas que podrán llegar a los 26ºC a las 14.00 horas.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm pueden haber lluvias débiles durante todo el día aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 23ºC.

El tiempo en Elda

Elda afronta hoy un martes soleado y agradable con termómetros que en las horas centrales del día pueden llegar a los 25ºC.

El tiempo en Torrevieja

En esta localidad de la Vega Baja el sol será el protagonista del martes y las temperaturas serán agradables, en torno a los 24ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy también el cielo despejado y sin una nube. Los termómetros irán en ascenso y llegarán a los 26ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá una jornada despejada hasta el mediodía porque por la tarde podrían haber lluvias débiles. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta hoy un día marcado por los cielos cubiertos hasta el mediodía y por la tarde lucirá el sol. Los termómetros estarán en torno a los 23ºC.