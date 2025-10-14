EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: llega el sol y las temperaturas agradables a la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología indica un martes marcado por el cielo despejado y termómetros en torno a los 23ºC
La provincia de Alicante descansa de los avisos naranja y amarillo tras el paso de la dana Alice. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá cielo nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Además, añade que hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta en el litoral norte de madrugada.
En cuanto a las temperaturas, explica que las mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas ascenderán en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral. El viento soplará flojo, ocasionalmente moderado, de componente norte en el litoral norte; en el resto, flojo de componente oeste por la mañana y de componente este por la tarde.
El tiempo en Alicante
Alicante vivirá este martes una jornada marcada por el cielo despejado. Las temperaturas irán en ascenso y al mediodía llegarán a los 25ºC.
El tiempo en Elche
Elche afronta hoy un día tranquilo y soleado con temperaturas cálidas que podrán llegar a los 26ºC a las 14.00 horas.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm pueden haber lluvias débiles durante todo el día aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 23ºC.
El tiempo en Elda
Elda afronta hoy un martes soleado y agradable con termómetros que en las horas centrales del día pueden llegar a los 25ºC.
El tiempo en Torrevieja
En esta localidad de la Vega Baja el sol será el protagonista del martes y las temperaturas serán agradables, en torno a los 24ºC.
El tiempo en Orihuela
Orihuela tendrá hoy también el cielo despejado y sin una nube. Los termómetros irán en ascenso y llegarán a los 26ºC.
El tiempo en Alcoy
Alcoy vivirá una jornada despejada hasta el mediodía porque por la tarde podrían haber lluvias débiles. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.
El tiempo en Dénia
Dénia afronta hoy un día marcado por los cielos cubiertos hasta el mediodía y por la tarde lucirá el sol. Los termómetros estarán en torno a los 23ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Urbanova, el camping junto al mar que resurge en Alicante