Educación premia a los centros de Alicante que cambien la forma de enseñar Matemáticas

Los colegios e institutos de la provincia de Alicante que cambien la forma de enseñar Matemáticas y dejen atrás el modelo tradicional para apostar por una metodología creativa tendrán premio. La Conselleria de Educación va a subvencionar con 1.500 euros a los centros educativos que innoven a la hora de impartir ciencias exactas y que usen materiales manipulativos, además de organizar talleres y concursos.

Más allá de enseñar cálculos una y otra vez, la iniciativa MAT180 busca incrementar el interés y la motivación del alumnado por las materias tecnológicas y las vocaciones científicas. La ayuda está dirigida a transformar el aprendizaje de las matemáticas desde segundo ciclo de Infantil hasta Secundaria y no podrán participar los 120 centros de la provincia que se han apuntado al programa de refuerzo de esta asignatura que también se estrena este curso para mejorar sus resultados académicos.

La medida se pone en marcha en un momento en el que cada vez son más voces las que alertan del bajo nivel de los alumnos españoles en Matemáticas. Los últimos en alertar del problema han sido los decanos de las universidades que hablan incluso de la "deriva" en la enseñanza de esta asignatura y de la "situación crítica" de los estudiantes a la hora de adquirir competencias en las ciencias exactas en los institutos.

Para tratar de revertir esta situación y fomentar el aprendizaje con metodologías activas y participativas que sirvan para aplicar las matemáticas en situaciones reales, la conselleria ha destinado la cantidad total de 750.000 euros. El reparto se realizará en un 75 % de manera igual para todos los centros participantes y un 25 % de manera específica en función del alumnado matriculado de cada centro en el momento de realizar la solicitud.

Según ha explicado Educación, el proyecto de innovación educativa también aspira a potenciar un aprendizaje competencial y significativo de esta materia. Asimismo, se busca conectar al alumnado con la realidad y que entienda la importancia de las matemáticas en su vida cotidiana.

La Conferencia de Decanos de Matemáticas, a la que pertenecen la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Valencia (UV) y la Jaume I de Castellón, ha advertido recientemente del deterioro de la enseñanza matemática en España y ha urgido medidas para reforzar los conocimientos de los alumnos en un contexto marcado el auge de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la crisis energética y el cambio climático donde, aseguran, la formación matemática adquiere un papel fundamental. "Más allá de ser una asignatura escolar, las matemáticas constituyen una herramienta esencial para comprender la realidad, analizarla críticamente y tomar decisiones responsables en la vida cotidiana", advierte la entidad en la que están representadas una treintena de universidades españolas.

Los especialistas se apoyan en los resultados recogidos en “Datos y cifras. Curso escolar 2024-25” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en el informe PISA, en el que España obtuvo su peor resultado histórico en matemáticas: 473 puntos. Advierten de que hay un "descenso sostenido en el rendimiento en esta materia, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria" y de que la carencia de estas competencias "limita las habilidades con las que los estudiantes acceden a la educación superior".

La Federación de Asociaciones de Matemáticas, formada por profesores de Secundaria y de Bachillerato, también ha alzado ya la voz para pedir al Ministerio de Educación una carrera dedicada a la enseñanza para tratar de atajar la fuga de docentes de los institutos, lo que está teniendo su impacto en las notas de los alumnos.