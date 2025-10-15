Alicante vuelve a quedarse este fin de semana sin trenes de Cercanías con Elche y Murcia

Alicante volverá a quedarse sin trenes de Cercanías hacia la zona sur este fin de semana. Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, aprovechará los días 18 y 19 de octubre para ejecutar trabajos de renovación de la vía en el tramo entre Crevillent y Alicante, unas obras que afectarán a todos los servicios de Cercanías y Media Distancia que pasan por Elche.

Ante esta situación, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera con el fin de garantizar la movilidad de los viajeros. Todos los trenes de la línea C-1 de Cercanías Murcia-Alicante, así como los servicios de Media Distancia, serán sustituidos por autobuses durante el fin de semana.

En concreto, la compañía ha programado 170 servicios de autobús para cubrir la demanda, con una oferta total de 8.500 plazas, repartidas entre los dos días de actuación. Cada tren será reemplazado por una media de tres autobuses de 50 plazas, aunque en los horarios de mayor afluencia podrán circular hasta seis vehículos por servicio.

Asimismo, los cuatro servicios por sentido que habitualmente operan los fines de semana entre Callosa de Segura y Alicante también se realizarán íntegramente por carretera, enlazando en Crevillent o Alicante con el tren correspondiente.

Por otra parte, el Intercity València–Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante el fin de semana. El trayecto Murcia–Cartagena, que habitualmente presta este tren, se cubrirá mediante autobuses directos entre ambas localidades.

Renovación

Las obras de renovación de la vía afectarán únicamente a los servicios de Cercanías, además de Media y Larga Distancia en los tramos entre San Gabriel y Torrellano, y entre Elche Parque y Crevillent. Renfe ha reforzado los canales de comunicación, mediante megafonía y cartelería en estaciones, para mantener a los viajeros informados sobre este plan alternativo.

Esta infraestructura ferroviaria, la vía férrea que recorre el litoral sur de Alicante, está de actualidad, dentro del proyecto para desmantelar las vías de la costa en el sur de Alicante, un plan que lleva tiempo en discusión debido a la petición de los vecinos de la zona, que ha asumido el Ayuntamiento como propia. El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, ha acelerado el proyecto para la retirada de las vías en los barrios de San Gabriel y Agua Amarga.

Esta acción forma parte de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que también busca habilitar una nueva conexión ferroviaria entre Alicante y Murcia, pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y Elche. En este contexto, el Ministerio ha anunciado la licitación de la redacción de los proyectos de esta fase por un valor de 6,3 millones de euros. El proceso sigue su curso mientras se tramita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya aprobación es crucial para continuar con la ejecución del plan.

Referente

La relevancia de la suspensión temporal de los servicios se sostiene en base a que la línea de Cercanías de Alicante sigue siendo un referente en cuanto a transporte público en la provincia. Durante 2024, Renfe ha registró un total de 2.886.000 viajeros en todos los servicios de Cercanías de Alicante, lo que supuso un crecimiento del 4,6 % con respecto a 2023. Este incremento, que se tradujo en 127.000 nuevos usuarios, refleja el creciente uso del transporte ferroviario en la zona, impulsado principalmente por la ampliación de los abonos gratuitos para los viajeros frecuentes.

El núcleo de Cercanías de Alicante se compone de dos líneas principales: la C-1, que conecta la estación de Murcia del Carmen con Alicante pasando por localidades como Beniel, Orihuela, Callosa de Segura, Albatera-Catral, Crevillent, Elche y Torrellano; y la C-3, que enlaza Alicante con la estación de Sant Vicente, con parada intermedia en la Universidad de Alicante. Ambas líneas desempeñan un papel fundamental en la conectividad entre Alicante y las localidades cercanas, siendo especialmente utilizadas durante los meses de verano y en eventos de gran concurrencia.