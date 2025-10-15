Alicante rinde homenaje a la trayectoria de Ramón Riquelme

Alicante se prepara para rendir tributo a una de sus figuras más reconocidas en el ámbito gastronómico: Ramón Riquelme. El próximo 24 de octubre a las 20:00 horas, la Finca Jardines de Vistahermosa acogerá la Gala Homenaje a Ramón Riquelme, un evento que celebrará la trayectoria de toda una vida consagrada a la hostelería y a la promoción de la gastronomía alicantina.

Vinculado desde sus inicios al emblemático restaurante Casa Riquelme, el hostelero ha sido también el alma de Paellas Gigantes Riquelme, un proyecto con el que ha llevado la tradición del arroz alicantino a escenarios de todo el mundo. Desde América Latina hasta Europa, su labor durante más de cinco décadas ha convertido cada paella en un acto de convivencia.

Su compromiso con Alicante ha sido reconocido en múltiples ocasiones. En 2016, Riquelme se convirtió en el primer cocinero con una calle dedicada en la ciudad, el Paseo Cocinero Ramón Riquelme. Tres años más tarde, en 2019, el libro "Riquelme, Embajador de Alicante" plasmó su legado y consolidó su figura como referente alicantino.

Acto significativo

El acto, organizado por la familia Riquelme con la colaboración de diversas entidades y asociaciones del sector, contará con la presencia de representantes institucionales, profesionales de la hostelería, medios de comunicación y figuras destacadas del panorama gastronómico nacional. Durante la velada se proyectarán imágenes, se compartirán testimonios y se recordarán los momentos más significativos de su trayectoria, en un ambiente que promete ser tan emotivo como festivo.

“Ramón ha sido, es y seguirá siendo un embajador de Alicante; cada vez que enciende un fuego, cada vez que prepara una paella, lleva con él la bandera de nuestra tierra”, destacan los organizadores, quienes subrayan que este homenaje es “un reconocimiento merecido a toda una vida de esfuerzo, sacrificio y pasión por la hostelería”.

Las invitaciones están dirigidas a representantes del sector hostelero, instituciones y medios de comunicación. Aquellos interesados en asistir podrán solicitar su acreditación a través del portal www.familiariquelme.com antes del 22 de octubre.