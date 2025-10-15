Altozano presentan a sus cargos para los Moros y Cristianos de 2026

Altozano ya tiene a sus máximos representantes para las fiestas de Moros y Cristianos 2026. La comunidad festera de Altozano ha anunciado quiénes serán los protagonistas de las próximas fiestas y, con sus nombramientos, la tradición y el espíritu de estas celebraciones alicantinas comienzan a tomar forma.

La Capitanía de 2026 estará a cargo de la comparsa Jeques, que contará con Ana María Reyes Llopis y Enrique Llobregat Ajenjo como Capitanes Adultos. Ana María Reyes ha vivido las fiestas de Altozano desde su infancia, especialmente vinculada a la comparsa Corsarios, iniciándose en las embajadas infantiles como centinela y en el cuerpo de baile. En 2014 se incorporó a la comparsa Jeques, donde ha desarrollado una trayectoria festera marcada por el entusiasmo.

Por su parte, Enrique Llobregat ha estado siempre vinculado a la música y a las tradiciones alicantinas, participando en la banda de tambores y majorettes de San Juan, la Hermandad Sacramental de la Santa Cena y las Hogueras, donde actualmente es banderín de la Hoguera Rabasa Polígono Industrial. Tras unirse en 2024 a la comparsa Templarios, actualmente forma parte activa de la comparsa Jeques y vivirá su primera Capitanía en 2026.

Abanderada Mayor

Paula Guerrero Sánchez-Camacho será la Abanderada Mayor, representando a la comparsa Zíngaros. Su vinculación con la fiesta comenzó en 2007 y, desde 2009, ha formado parte del cuerpo de baile de su comparsa. En 2023 asumió el cargo de abanderada de los Zíngaros, coincidiendo con la Capitanía Cristiana de su comparsa, y repitió en 2024, consolidando así el respeto y cariño de su comunidad festera.

Paula ha representado a su comparsa y a Altozano en múltiples actos y desfiles organizados por la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, llevando la tradición festera más allá de su barrio. Su trayectoria refleja un compromiso profundo con la cultura y las fiestas alicantinas.

Capitanía Infantil

La Capitanía Infantil estará protagonizada por Martina Rodríguez Guirao y Samara Fenoll Navarro. Ambas jóvenes han crecido en el ambiente festero de Altozano, iniciándose en la comparsa Jeques y pasando en 2019 a formar parte de la comparsa Abencerrajes. En 2021 participaron con la comparsa Templarios, etapa en la que Martina desempeñó el cargo de Portaestandarte Infantil en 2024. En 2025 ambas regresaron a los Jeques, desde donde asumirán con orgullo su papel en 2026.