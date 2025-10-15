Más voces de apoyo a Palestina para cerrar una jornada de movilizaciones en Alicante

Un día más de movilizaciones por Palestina. La jornada de protestas por la situación que se vive en Oriente Próximo ha culminado en Alicante con una manifestación que ha reunido a unas 600 personas, según cálculos de la Subdelegación del Gobierno.

La marcha, convocada por el Movimiento de Resistencia Global, Alacant per Palestina y el BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y secundada por diferentes sindicatos, partidos y asociaciones, ha sido el último acto de los organizados este miércoles en Alicante, donde ha habido parones de trabajadores en empresas y organismos públicos y una huelga estudiantil con la participación de unas 200 personas en las escaleras del instituto Jorge Juan.

La manifestación de la tarde, convocada a las 19:00, ha sido la que más presencia ha acogido de toda la jornada, aunque la cifra ha quedado lejos de las 6.000 personas que se movilizaron en Alicante el sábado 4 de octubre en un día en el que, como este miércoles, hubo protestas en ciudades de toda España.

Manifestación por Palestina celebrada en Alicante el 15 de octubre. / Pilar Cortés

Con cánticos como “Palestina vencerá”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel”, los manifestantes han partido desde la Plaza de Toros y han atravesado la calle Calderón, la avenida Alfonso El Sabio y la calle Álvarez Sereix hasta llegar a la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se ha expresado la solidaridad con el pueblo palestino, críticas a las actuaciones militares de Israel en Gaza y desconfianza ante el “plan de paz para Gaza” propiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y firmado el pasado 9 de octubre ante una enorme expectación internacional, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Mensajes

La protesta ha acabado con la lectura del habitual manifiesto final, a cargo de las secretarias generales de CC OO y UGT en l’Alacantí y les Marines, Eva Calleja y Yolanda Díaz. Ambas han condenado, en nombre de sus entidades, “la política de genocidio llevada hasta ahora por el gobierno ultraconservador israelí”, y han exigido “que el alto el fuego sea permanente y verificable”, que “se asegure la ayuda humanitaria”, la retirada de tropas israelíes de los territorios palestinos, “medidas contra las empresas que se lucran con los asentamientos ilegales” y la “prohibición del comercio de armas con Israel”, entre otras medidas.

Seguidamente, ha tenido lugar la intervención de manifestantes. Entre las consignas ha habido críticas contra el citado plan de paz, definido como "una mentira” porque “la paz no es posible mientras Israel siga existiendo”; y han solicitado un “proceso judicial” contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la vez que pedían la libertad de todos los presos palestinos encarcelados en Israel.

A la manifestación han acudido representantes políticos. Por parte del PSOE han estado los portavoces de la formación en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento: Vicente Arques, también alcalde de l’Alfàs del Pi; y Ana Barceló, además de otros concejales y diputados socialistas. Por parte de otras formaciones estaba Rafa Mas, portavoz municipal de Compromís, que ha asistido junto a su compañera de coalición y corporación, Sara Llobell, mientras que Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha acudido a su vez a la protesta.