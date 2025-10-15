El bonito nombre griego que cada vez llevan más niñas en Alicante y significa “hierba joven”

El elegir el nombre para un hijo suele ser de las primeras decisiones que toman muchos padres cuando se enteran de la feliz noticia. Hay veces que está claro y hay otras que hay que ponerse de acuerdo, pero resulta inequívoco que suele ser una elección importante.

Los nombres han cambiado mucho en nuestro país con el paso del tiempo. Hace décadas lo más habitual es que los niños se llamaran Antonio o José y las niñas María o Carmen, pero ahora el panorama ha cambiado considerablemente. Martín, Hugo, Sofía o Lucía son los nombres más elegidos en España, aunque cada vez más se oyen nombres de otros países o más “exóticos”.

Aquí te hablábamos, por ejemplo, de que Liam es uno de los nombres más elegidos en la provincia de Alicante, al igual que Mía. Esto indica cómo ha ido cambiando la nomenclatura con el paso de los años.

Chloe, un nombre en auge en nuestro país

El nombre Chloe tiene una historia antigua y un significado ligado a la naturaleza y la vida. Su origen se remonta al griego clásico, concretamente a la palabra Χλόη (Chlóē), que significa “hierba joven”, “brote verde” o “lo que brota de la tierra”. En la mitología griega, Chloe era uno de los nombres de Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, símbolo de la tierra fértil, las cosechas y la renovación de la vida. Por eso, desde sus orígenes, este nombre ha estado asociado a la juventud, el crecimiento y la capacidad de renacer.

El término también aparece en la Biblia, en la Primera Epístola a los Corintios, donde se menciona “la casa de Cloe”, lo que muestra que ya en los primeros siglos del cristianismo era un nombre usado entre las comunidades griegas. Con el paso del tiempo, Chloe se extendió por distintas culturas y adoptó variantes como Chloé en francés, Cloe en español o Khloe en inglés, conservando siempre su musicalidad suave y su referencia al verdor y la fertilidad.

Rosario Dawson y Chloë Sevigny en 'Kids'. / EPC

Numerosas personalidades en todo el mundo han contribuido a popularizar este nombre. En el cine y la televisión destacan Chloë Grace Moretz, actriz estadounidense conocida por películas como Kick-Ass o Carrie; Chloë Sevigny, icono del cine independiente y la moda; y Chloe Bennet, actriz de la serie Agents of S.H.I.E.L.D.. En la música sobresale la irlandesa Chloë Agnew, una de las voces principales del grupo Celtic Woman, y en el deporte, la atleta Chloé Graftiaux. En España, el nombre alcanzó gran notoriedad con Chloe DelaRosa, la niña que representó al país en Eurovisión Junior 2024, lo que también ayudó a que muchas familias lo conocieran y lo asociaran con frescura, talento y juventud.

El nombre Chloe en España y Alicante

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los registros autonómicos, el nombre Chloe ha experimentado un auge impresionante en la última década. En España hay 14.201 niñas llamadas Chloe, con una edad media de 6,2 años, lo que demuestra que es un nombre reciente, propio de las nuevas generaciones.

En la provincia de Alicante, Chloe ha ido ganando adeptos y se ha colado entre los 20 nombres de niñas más elegidos. En la actualidad 619 niñas llevan este bonito nombre de origen griego.