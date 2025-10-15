Los estudiantes de Alicante cargan contra la "farsa" del acuerdo de paz en Gaza

Los estudiantes han vuelto a salir a la calle por segunda vez este mes en defensa del pueblo palestino y han dejado aulas vacías en los institutos de la provincia. Los alumnos han tildado de "farsa" el plan de paz para Gaza y han cargado duramente contra Netanyahu y Trump durante una manifestación celebrada en Alicante desde las escaleras del IES Jorge Juan. Han participado 200 personas, según la Subdelegación del Gobierno.

Paralelamente, en los institutos se ha notado la convocatoria de la huelga, pero con un seguimiento desigual por parte de los estudiantes. Ha habido centros en los que ha llegado a faltar prácticamente el 90 % del alumnado, mientras que en otros más de la mitad y también ha habido casos en los que ningún alumno se ha movilizado. El respaldo ha sido prácticamente nulo entre los docentes, según la Conselleria de Educación. De 27.588 profesores han comunicado huelga 37, lo que supone un 0,13 % del total.

"El movimiento estudiantil volvemos a demostrar una vez más que estamos en primera línea de lucha contra el genocidio sionista y por la libertad del pueblo palestino. Igual que hicimos el pasado 2 de octubre, con una huelga estudiantil que hizo historia, hoy las aulas han comenzado el día vacías y estamos inundando las calles de solidaridad, rabia y dignidad", reza el manifiesto que han leído los estudiantes durante una manifestación precedida por diversas concentraciones a las puertas de los principales centros de trabajo de Alicante para exigir que la presión internacional no decaiga y que se preste la ayuda necesaria para la reconstrucción de la zona.

Los estudiantes cargan contra la "farsa" del acuerdo de paz en Gaza / Héctor Fuentes

"La jornada de hoy forma parte de una rebelión imparable en todo el mundo contra el sionismo, contra todos los gobiernos e instituciones cómplices con el Holocausto al pueblo palestino y contra el sistema capitalista que hace posible todo este horror", han advertido los estudiantes en Alicante.

Han tachado de "espectáculo vomitivo" lo sucedido en los últimos días de alto al fuego y han acusado al presidente de Estados Unidos y al primer ministro israelí de convertir Gaza en una "fosa común" y de haber "impuesto un bloqueo humanitario criminal", además de estar "matando a miles de niños y niñas, presentados como héroes y abanderados de la paz".

Los alumnos han tachado de "espectáculo vomitivo" el alto al fuego

Críticas a Pedro Sánchez

Para los estudiantes, la paz es una mentira "para coronar el genocidio, convertir Palestina en una colonia y arrebatar al pueblo palestino su derecho a existir" y han alertado de que este plan "no traerá ni justicia ni libertad para Palestina". Además, han lanzado duras críticas a la ONU, los medios de comunicación y gobiernos, incluido el de Pedro Sánchez por "aplaudir este circo imperialista".

"¿Así demuestra el gobierno español su compromiso con el pueblo palestino? ¿Dándole la mano al criminal Donald Trump y comprando todas sus mentiras? Y después son los que se autoproclaman antifascistas. ¡Cínicos, cobardes e hipócritas, eso es lo que sois!", han vociferado.

Pancartas en defensa de Palestina y con críticas a Netanyahu y Abascal, durante la protesta estudiantil en Alicante / Héctor Fuentes

El manifiesto ha llamado a mantener la movilización, a seguir con la presión en las calles y a fortalecer la organización antisionista, anticapitalista y antifascista del movimiento juvenil y obrero. Para finalizar, han exigido que el Gobierno español rompa relaciones con Israel y cese el comercio de armas.

Y de nuevo, el lema "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" ha sonado con fuerza en Alicante.