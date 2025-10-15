El futuro del hotel de Tabarca, en Alicante: 15 años de gestión por 1,7 millones

El hotel situado en la antigua casa del gobernador de Tabarca, un paso más cerca de su nueva etapa. El Ayuntamiento preadjudica la gestión a Lunetoile S. L., la empresa que ofertó diez veces más de lo que planteaba el Consistorio en el pliego de condiciones, por un total de 1,7 millones de euros para los próximos 15 años.

La Mesa de Contratación ha aprobado este miércoles la clasificación de ofertas para hacerse con la explotación del hotel. En un concurso público cuyo único criterio de adjudicación era el precio, la mayor oferta fue la de Lunetoile. La mercantil, con sede social en Onil, es la actual responsable del hotel Anna de Cocentaina, y partía como la mejor posicionada para hacer lo propio con el alojamiento de titularidad municipal de Tabarca. Del resto de ofertas, tres se situaban por debajo de los 600.000 euros por el periodo completo, mientras que una de ellas fue inadmitida por no haberse presentado de acuerdo con el procedimiento recogido en el pliego.

El espacio, de propiedad municipal, es explotado desde 2008 por Hotel Boutique Isla de Tabarca S. L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos Juan Carlos y Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). A través de esta empresa, los Castillo llevaron a cabo la rehabilitación del inmueble y lo abrieron al público en 2011, tras varias trabas en los trámites administrativos y patrimoniales, que paralizaron la obra. En aquel momento, el canon se fijó en 90.000 euros para un plazo de 15 años: unos 6.000 euros anuales. Ahora, con el nuevo contrato, esa cifra podría dispararse hasta multiplicarse por 20.

Los detalles del alojamiento

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones. La concesión debe mantener esta capacidad alojativa, con una habitación doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es de tres estrellas, y el Consistorio señala que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII, que data de los mismos orígenes de Tabarca como isla habitada, rehabilitado posteriormente para prestar el servicio turístico.

La Concejalía de Turismo ha precisado que la gestión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por 10 años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé durante los próximos días, la mercantil dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.