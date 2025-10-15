Los hosteleros del Casco Antiguo de Alicante: "Hay pruebas de que ya no se supera el límite del ruido"
Los empresarios del área consideran la ZAS "injusta y desproporcionada", basándose en mediciones periciales encargadas en 2024 y 2025 donde se concluye que "en ningún caso" se incumplen los niveles máximos fijados por el Ayuntamiento
Los hosteleros del Casco Antiguo de Alicante cargan contra las medidas aprobadas por el Ayuntamiento este martes, con las que se limita el horario de los negocios y se reduce a la mitad la ocupación de las terrazas. La Asociación de Comerciantes del barrio apunta que la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) impulsada por el ejecutivo de Luis Barcala es "injusta y desproporcionada", basándose en una serie de mediciones periciales con las que apuntan que "en ningún caso" se incumplen los decibelios máximos.
Tras años de polémica y enfrentamientos entre el sector y los vecinos por el conflicto del ruido, el gobierno municipal ha aprobado esta semana la ZAS del Casco Antiguo, que afecta principalmente al entorno de la plaza de Quijano. Entre las principales medidas: el horario de cierre de los locales se adelanta, se paraliza la concesión de nuevas licencias y los veladores deberán contar con la mitad de mesas y sillas de las autorizadas hasta ahora.
Mediciones periciales
Una serie de restricciones que han generado gran malestar entre los empresarios del sector, que consideran "injustificadas" estas limitaciones puesto que obedecen a una situación "que ya no existe". Desde la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, Ildefonso Ortiz señala que "las mediciones acústicas en las que se basa el Ayuntamiento para justificar la necesidad de la ZAS son de hace tres años", por lo que, a su juicio, han quedado "obsoletas". Para demostrarlo, aporta dos informes periciales encargados a una empresa especializada en los que "se constata que en ningún caso se incumplen los niveles máximos permitidos".
Estos documentos, a los que ha tenido acceso INFORMACIÓN, realizaron más de 1.600 mediciones durante los meses de agosto de 2024 y 2025. En concreto, los sonómetros tomaron registros 24 veces diarias (una cada hora) durante 36 días consecutivos. Como resultado, tan solo en una de todas las pruebas se pudo constatar un incumplimiento de los niveles de ruido permitidos en la normativa municipal. Con ese análisis, Eurocontrol (la mercantil contratada para el estudio) concluye que las circunstancias que se dan actualmente en la plaza de Quijano no coinciden con las que se exigen en la Ley de Protección Contra la Contaminación Acústica para la aplicación de una ZAS: "En ningún caso se estarían superando en más de 20 decibelios los niveles de evaluación por ruidos dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o tres veces alternas en un plazo de 35 días naturales".
"Es una medida desfasada"
Al respecto, Ildefonso Ortiz (propietario de cinco locales en la zona afectada) destaca que, en estos tres años desde las mediciones contempladas por el Ayuntamiento, no solo "se ha reducido considerablemente el problema del ruido" sino que también se ha llevado a cabo la aprobación de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Una normativa local que ha modificado los horarios de las terrazas de hostelería en toda la ciudad: "No se han tomado registros después de aprobar la ordenanza y eso también hay que tenerlo en cuenta para aplicar una ZAS", añade Ortiz.
En el Ayuntamiento, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, celebró "que se haya resuelto por fin el trámite para la entrada en vigor la ZAS en el Casco Antiguo" y aseguró que los socialistas, que apoyaron esta iniciativa, estarán "atentos a que se cumplan las condiciones sobre control de ruido, presencia policial y garantías de descanso para los vecinos".
En la misma línea, Compromís avanzó que no pondrá trabas a "medidas que reduzcan el ruido y mejoren la convivencia en el Casco Antiguo y en el Centro Tradicional", eso sí, "previa convocatoria de la Mesa del Ruido". Su portavoz, Rafa Mas, cree que "estas medidas tienen que ser explicadas y consultadas con los vecinos y con los agentes implicados y afectados".
Por su parte, el líder de EU-Podemos, Manolo Copé, lamentó que la declaración definitiva de la ZAS "llega años tarde y sin un plan de control ni medidas reales de cumplimiento". El concejal cree que esta medida demuestra que "el Ayuntamiento reconoce ahora lo que negó durante años: que el centro sufre contaminación acústica y que el derecho al descanso está en riesgo".
Horarios y calles
El nuevo horario de cierre de actividad en la ZAS será, con carácter general, hasta las 00:30 horas, las noches de domingo a jueves, y hasta la 1:00 en las del viernes, sábado y vísperas de festivo. Con respecto a las discotecas, su horario máximo de cierre se establece a las 01.00 horas las noches de domingo a jueves, salvo las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo, que se extiende hasta las 03:00. Los horarios en Hogueras, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y la noche de Reyes se establecerán en el bando o decreto municipal correspondiente.
También, las denominadas "tiendas de conveniencia" y los establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar o bebidas, entre otros, no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 00:30 horas y las 7:00 horas. El horario máximo para autorización de verbenas u otro espectáculo en vía público será con carácter general hasta las 00.00 horas.
Esta ZAS del Casco Antiguo afecta a la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín. Incluye además las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno. También la calle Virgen de Belén, desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés; la calle de San Agustín, desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montegón; y esta última vía, desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín.
