Los hosteleros del Casco Antiguo de Alicante: "Hay pruebas de que ya no se supera el límite del ruido"

Los hosteleros del Casco Antiguo de Alicante cargan contra las medidas aprobadas por el Ayuntamiento este martes, con las que se limita el horario de los negocios y se reduce a la mitad la ocupación de las terrazas. La Asociación de Comerciantes del barrio apunta que la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) impulsada por el ejecutivo de Luis Barcala es "injusta y desproporcionada", basándose en una serie de mediciones periciales con las que apuntan que "en ningún caso" se incumplen los decibelios máximos.

Tras años de polémica y enfrentamientos entre el sector y los vecinos por el conflicto del ruido, el gobierno municipal ha aprobado esta semana la ZAS del Casco Antiguo, que afecta principalmente al entorno de la plaza de Quijano. Entre las principales medidas: el horario de cierre de los locales se adelanta, se paraliza la concesión de nuevas licencias y los veladores deberán contar con la mitad de mesas y sillas de las autorizadas hasta ahora.

Mediciones periciales

Una serie de restricciones que han generado gran malestar entre los empresarios del sector, que consideran "injustificadas" estas limitaciones puesto que obedecen a una situación "que ya no existe". Desde la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, Ildefonso Ortiz señala que "las mediciones acústicas en las que se basa el Ayuntamiento para justificar la necesidad de la ZAS son de hace tres años", por lo que, a su juicio, han quedado "obsoletas". Para demostrarlo, aporta dos informes periciales encargados a una empresa especializada en los que "se constata que en ningún caso se incumplen los niveles máximos permitidos".

Estos documentos, a los que ha tenido acceso INFORMACIÓN, realizaron más de 1.600 mediciones durante los meses de agosto de 2024 y 2025. En concreto, los sonómetros tomaron registros 24 veces diarias (una cada hora) durante 36 días consecutivos. Como resultado, tan solo en una de todas las pruebas se pudo constatar un incumplimiento de los niveles de ruido permitidos en la normativa municipal. Con ese análisis, Eurocontrol (la mercantil contratada para el estudio) concluye que las circunstancias que se dan actualmente en la plaza de Quijano no coinciden con las que se exigen en la Ley de Protección Contra la Contaminación Acústica para la aplicación de una ZAS: "En ningún caso se estarían superando en más de 20 decibelios los niveles de evaluación por ruidos dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o tres veces alternas en un plazo de 35 días naturales".

"Es una medida desfasada"

Al respecto, Ildefonso Ortiz (propietario de cinco locales en la zona afectada) destaca que, en estos tres años desde las mediciones contempladas por el Ayuntamiento, no solo "se ha reducido considerablemente el problema del ruido" sino que también se ha llevado a cabo la aprobación de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Una normativa local que ha modificado los horarios de las terrazas de hostelería en toda la ciudad: "No se han tomado registros después de aprobar la ordenanza y eso también hay que tenerlo en cuenta para aplicar una ZAS", añade Ortiz.

En el Ayuntamiento, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, celebró "que se haya resuelto por fin el trámite para la entrada en vigor la ZAS en el Casco Antiguo" y aseguró que los socialistas, que apoyaron esta iniciativa, estarán "atentos a que se cumplan las condiciones sobre control de ruido, presencia policial y garantías de descanso para los vecinos".

En la misma línea, Compromís avanzó que no pondrá trabas a "medidas que reduzcan el ruido y mejoren la convivencia en el Casco Antiguo y en el Centro Tradicional", eso sí, "previa convocatoria de la Mesa del Ruido". Su portavoz, Rafa Mas, cree que "estas medidas tienen que ser explicadas y consultadas con los vecinos y con los agentes implicados y afectados".

Por su parte, el líder de EU-Podemos, Manolo Copé, lamentó que la declaración definitiva de la ZAS "llega años tarde y sin un plan de control ni medidas reales de cumplimiento". El concejal cree que esta medida demuestra que "el Ayuntamiento reconoce ahora lo que negó durante años: que el centro sufre contaminación acústica y que el derecho al descanso está en riesgo".