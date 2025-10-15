Sanidad deja fuera del cribado de cáncer de mama a 21.000 mujeres en Alicante

Un total de 90.217 mujeres en la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante, se quedaron fuera del cribado de cáncer de mama en 2024 al no ser invitadas por la Conselleria de Sanidad, según un informe elaborado con los datos oficiales del programa al que ha tenido acceso este diario. Esto supone el 21 % de la población elegible en la Comunidad (el 13,59 % en la provincia) y, por tanto, susceptible de participar en el programa de detección precoz del tumor más frecuente en mujeres.

En declaraciones este miércoles antes del pleno de las Cortes Valencianas, el síndic socialista, José Muñoz, y el diputado Rafa Simó han sostenido que "la situación de Andalucía no es un caso aislado", en alusión a los problemas en los protocolos de los cribados en esta autonomía, afirmando que "es una política del PP, que ha privatizado la sanidad pública".

Nulo mantenimiento

La réplica ha llegado por parte del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien ha dicho que "apenas hubo mantenimiento de las mamografías" en la pasada legislatura presidida por el socialista Ximo Puig. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han apuntado desconocer de dónde sale esa cifra de 90.217 mujeres no invitadas pero han recordado que el propio conseller, Marciano Gómez, ya dijo, cuando desveló que en la etapa del Botànic se dejaron de hacer 167.083 mamografías a mujeres mayores de 45 años, que se tardaría años en poner al día el programa.

No obstante, añaden que la cantidad se va reduciendo con la modernización de equipos, los nuevos mamógrafos, la introducción de la inteligencia artificial en las lecturas y la integración de las unidades de prevención en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales. En este sentido, desde Sanidad indican que en la etapa del gobierno anterior se enviaban informes en papel desde las unidades de prevención a los hospitales.

"Llevamos ya 15 meses de decisiones valientes. Hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento en 2026" Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

En su comparecencia ante el pleno de las Cortes, Marciano Gómez ha indicado que "una transformación estructural de esta magnitud "no se logra en cuestión de semanas. "Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, de decisiones valientes, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026".

"Nos encontramos con un programa en riesgo: desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos. Ahora estamos en el camino para que sea: moderno, digital, más inteligente, con nuevas capacidades, mayor trazabilidad y centrado en las personas", ha añadido el conseller ante el pleno. Por su parte, la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM) apunta aún no han recibido quejas.

La oposición dice que desde que está Mazón se han hecho 12.000 pruebas menos y el Consell indica que son 10.000 más en un año

Según la información interna de la Conselleria de Sanidad correspondiente al programa de cribado de 2024 a la que han tenido acceso los socialistas, una de cada cinco mujeres de la Comunidad Valenciana no fueron invitadas a estas pruebas. Además, han indicado que un informe del Comité Econòmic i Social (CES) indica que "desde la entrada de Mazón a la Generalitat se han realizado 12.000 mamografías menos".

Algo que rechaza la Conselleria de Sanidad indicando que "se han realizado 10.000 mamografías desde el 25 septiembre de 2024 al 25 septiembre de este año". El informe del CES señala que en 2022, último año completo del gobierno del Botànic, se realizaron un total de 228.492 mamografías, mientras en 2023 fueron 235.706 y en 2024 223.414.

Programa de cribado

De acuerdo a los datos del cribado de 2024, recopilados con fecha de enero de 2025, las mujeres candidatas a participar por edad (a partir de 45 años) eran 431.663. Sin embargo, se invitó a 341.446 menos en toda la Comunidad Valenciana, de ahí la cifra de 90.217 que, según el informe del programa de cribado, no recibieron la carta de invitación del programa, de ellas 59.239 en la provincia de Valencia y 10.542 en la de Castellón, que se suman a las 20.980 citadas de Alicante.

Esto supone que se citó al 79,10 % de las que se debería mientras el resto "han sido abandonadas", afirman los socialistas, que emplean "el verbo que utilizaron Mazón y Marciano Gómez -conseller de Sanidad-" cuando denunciaron que el Botànic dejó fuera de las mamografías de prevención del cáncer de mama a miles de mujeres. De las invitadas al cribado en 2024, se hicieron finalmente la prueba, que es voluntaria, 223.414 (65,59 %).

El "peor año" desde 2021 En función de los datos a los que han tenido acceso, el PSPV-PSOE indica que el programa de cribado de 2024 ha sido el más flojo desde 2021 (cuando aún gobernaba el Botànic) con un 51,76 % de participación teniendo en cuenta tanto las mujeres no invitadas como las que voluntariamente no han participado, con 208.249 en toda la Comunidad frente a las 195.286 de 2021 (53,89 %); las 194.988 de 2022 (53,96 %) y las 187.685 de 2023 (55,68 %). También es cierto que ha aumentado la población susceptible de someterse a estas pruebas, que fueron 431.663 mujeres el pasado año entre las tres provincias frente a las 423.000 de los ejercicios anteriores.

Extrapolados a la provincia de Alicante, la población elegible es de 154.358 mujeres, de las que fueron invitadas al cribado 133.378, quedando "excluidas" 20.980. Se da la circunstancia de que es la provincia con mayor porcentaje de invitación, un 86,41 %, frente al 74,14 % de Valencia y el 78,51 % de Castellón.

"Todos los casos que nos están llegando nos hacen sospechar que en la Comunidad Valenciana, en lo que respecta a la lucha contra el cáncer de mama, se está aplicando el modelo Moreno Bonilla", ha denunciado el síndic del PSPV, además de lamentar que "hay mujeres que están viviendo en la incertidumbre porque nadie les llama para ratificar resultados después de realizarse una prueba no determinante".

"Todos los casos nos hacen sospechar que en la Comunidad, en lo que respecta a la lucha contra el cáncer de mama, se está aplicando el modelo Moreno Bonilla" José Muñoz — Síndic del PSPV

Una lucha sagrada

Muñoz ha defendido que "no se puede mercantilizar la sanidad pública" y que "la lucha contra el cáncer de mama es sagrada y su detección tiene que hacer con la mayor atención, la mayor diligencia y rapidez para evitar casos como los que estamos conociendo".

Por su parte, Simó exige al Consell que aclare “cuántas lecturas de mamografías se han externalizado y si se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea” y ha reiterado que “con el Partido Popular en las instituciones lo que tenemos son menos mamografías, menos invitaciones y menos transparencia, pero más negocio”. Al tiempo, afea a Mazón que “mientras decía que iba a poner todos los esfuerzos para la lucha contra el cáncer de mama lo que hacía era derivar" a lo privado.

"El Consell debe aclarar cuántas lecturas de mamografías se han externalizado y si se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea” Rafa Simó — Portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas

Los socialistas interpelarán este miércoles por la tarde en las Cortes al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que aclare "cuántas lecturas de mamografías se han externalizado y si se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea".

Preguntado por estas críticas, el síndic del PP ha reprochado que "hay que tener jeta y nada de vergüenza para que un socialista que ha formado parte del Botànic hable de las mamografías en la Comunidad Valenciana", ya que ha asegurado que "las mujeres no tuvieron acceso en la pasada legislatura al segundo cribado porque el Botànic decidió no hacerlo".

"Las mujeres no tuvieron acceso en la pasada legislatura al segundo cribado porque el Botànic decidió no hacerlo" Juanfran Pérez Llorca — Síndic del PP

Once mamógrafos más

Además, ha sostenido que "apenas hubo mantenimiento de las mamografías en la legislatura pasada", sumado a "la falta de personal". "Eso ha cambiado esta legislatura, con 11 mamógrafos más trabajando", ha recalcado.

"Si tuvieran un poco de decoro y de dignidad política y dejasen a un lado buscar desviar la atención de los casos de corrupción, los socialistas valencianos tendrían que ponerse delante de las cámaras y pedir perdón", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que "si existe una ramificación en la Comunitat Valenciana es la corrupción socialista en España, que está aquí ramificada con el hermano del presidente Ximo Puig", en alusión a Francis Puig y a su próximo juicio oral por el caso de presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones para el fomento del valenciano. "Eso seguro, lo demás son especulaciones", ha zanjado.

Críticas a la externalización de las pruebas a la privada mientras el PP defiende la introducción de la inteligencia artificial en el diagnóstico

En la misma línea, desde la Conselleria de Sanidad han afirmado desconocer de dónde sale el dato que dan los socialistas. Sobre la derivación de pruebas la privada, explican que es una medida coyuntural dada la situación en la que estaba el programa de cribado de cáncer de mama, tal y como denunció el conseller de Sanidad en 2024.

Al igual que Llorca, recuerdan que se han renovado once mamógrafos que estaban obsoletos con una inversión de tres millones de euros. "Lo que había estaban sin contrato de mantenimiento (cuyo coste anual es de 300.000 euros) además del caos organizativo y de los sistemas de información. Pero lo más importante, se ha recuperado la doble lectura que el Botànic dio instrucción de quitar, disminuyendo así la precisión del diagnóstico", finalizan.