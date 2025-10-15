El récord del TRAM en el día sin coches

El TRAM de Alicante vuelve a registrar un importante número de pasajeros en el último mes. Este medio de transporte público, que cuenta con diversas líneas en Alicante, ha culminado el verano consolidándose como un recurso de referencia entre las personas que se desplazan por la capital provincial y por otras ciudades como Sant Vicent del Raspeig, Benidorm o El Campello.

En concreto, durante el mes de septiembre, a través del TRAM se desplazaron más de un millón y medio de usuarios. Concretamente, la cifra fue de 1.542.855 viajeros en todas las líneas. La más utilizada fue la 2, que une el centro de Alicante con Sant Vicent del Raspeig, y que sumó 598.962 pasajeros.

La segunda línea más concurrida fue la 1, que une Luceros con Benidorm, y alcanzó los 727.533 viajeros. Por otra parte la línea 3, que enlaza el centro de Alicante con El Campello, facilitó 231.787 desplazamientos. Y la línea 4, que enlaza Luceros con Plaza La Coruña, en Playa de San Juan, facilitó la movilidad de 175.839 personas.

Otras líneas utilizadas fueron la 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, con 126.797 pasajeros; y la 5, que conecta la Porta del Mar de Alicante con la citada Plaza La Coruña, que acogió a 81.937 viajeros.

Por paradas, la más transitada fue la de Luceros, que vio pasar por sus instalaciones a 285.363 pasajeros. La del Mercado obtuvo el tráfico de 168.392 personas, y las siguientes más concurridas fueron las de Benidorm, Marq-Castillo (ambas con 89.027 viajeros) y la de Sant Vicent del Raspeig, con 82.218 usuarios.

En un nivel inferior, pero también con frecuencia fluida de pasajeros, están las paradas de El Campello (44.877), Bulevar del Pla (44.092), Garbinet (43.417), Pinto Gastón Castelló (39.964) y La Goteta-Plaza Mar 2 (36.544).

Por último, el día en el que el transporte gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana estuvo más solicitado fue el lunes 22 de septiembre, cuando se celebró el Día sin Coche y 61.138 pasajeros utilizaron el TRAM, que aquel día funcionó de manera gratuita.