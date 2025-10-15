Sanidad se compromete a dar el resultado de las mamografías en 30 días como máximo tras la prueba

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles en su comparecencia ante el pleno de las Cortes Valencianas el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

En este sentido, el conseller ha explicado que las cartas de invitación a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que, si se demoran los resultados, las mujeres pueden acudir al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es.

El conseller Marciano Gómez asegura que en el primer semestre de 2026 se completará el impulso tecnológico del programa de cribado

Modelo de invitación

Asimismo, ha indicado que en el primer semestre de 2026 se completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal. De este modo, ha explicado, las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas, informe de resultados, etc., a través de la nueva versión de la App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, y/o a través del canal de comunicación que elijan, ya sea correo electrónico, SMS u otros medios digitales. De este modo, la carta en papel enviada por correo postal dejará de ser el único canal disponible.

Este nuevo modelo de comunicación, explica Sanidad, supondrá "una mejora sustancial en el modelo de invitación, al garantizar una mayor eficacia en la recepción de las comunicaciones y, con ello, un incremento de la participación en el programa. Además, facilitará una comunicación más rápida y efectiva de los resultados, mejorando así la experiencia y la tranquilidad de las pacientes".

Impulso tecnológico

El conseller de Sanidad ha afirmado que la automatización integral del proceso “constituye un paso más del impulso tecnológico dado a la gestión del programa de cribado, unido a la renovación de 11 mamógrafos que encontramos obsoletos e inutilizables, la introducción de la IA como apoyo en las lecturas de pruebas diagnósticas y a la integración de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico hospitalario”.

Gómez ha destacado que la labor realizada para recuperar el programa de cribado de cáncer de mama se evidencia en los resultados, ya que “a finales de septiembre de 2025 ya se habían realizado 10.000 mamografías más que en el mismo período del año anterior”.

Radiólogos

Como dato relevante del rendimiento en las lecturas de las mamografías en las citadas unidades, Marciano Gómez ha explicado que, tal y como detectó la Inspección General de Servicios de la Generalitat del análisis comparativo de los ejercicios 2022 y 2023, se observa que en 2023 se produjo un incremento en la nómina de los radiólogos del 13’02 % por productividad y una disminución de la actividad del 6’02 %.

Sanidad recuerda que, a principios de 2024, "ante las múltiples irregularidades denunciadas por varios trabajadores y pacientes", la Conselleria de Sanidad anunció la solicitud de informes a la Inspección General de Servicios de la Generalitat y a la Oficina de Auditoría e Inspección.

"La realidad encontrada fue muy preocupante, con más de la mitad de los mamógrafos antiguos y un sistema de información poco fiable" Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

Al respecto, el conseller ha afirmado que “la realidad encontrada fue muy preocupante, con más de la mitad de los mamógrafos antiguos y sin mantenimiento adecuado, un sistema de información obsoleto y poco fiable para controlar resultados, desconectado del resto de aplicaciones corporativas y con nula interoperabilidad, deficiente calidad de registros clínicos en bases de datos, así como ausencia total de control y planificación de recursos humanos, entre otras deficiencias detectadas. En definitiva, un retroceso inaceptable”.

Situación muy deficiente

En este sentido, ha añadido que “los informes de Inspección ya advertían que partíamos de una situación muy deficiente y, por tanto, teníamos un largo recorrido y mucho trabajo por delante para situar al programa en los niveles de eficacia y eficiencia deseables”.

A partir de ahí, ha añadido, “diseñamos una hoja de ruta para impulsar el programa del cribado del cáncer de mama en la Comunidad Valenciana a través de una serie de medidas que se irían implementando de manera ordenada y progresiva, basada en seis pilares: renovación de equipos, incorporación de IA al programa, integración de las unidades de prevención en la asistencia hospitalaria, compromiso máximo de respuesta, derivaciones coyunturales y autolimitadas para compensar los retrasos sobrevenidos en la atención y mejora en los canales de comunicación con la mujer”, ha finalizado.