Sanidad da prioridad a la vacuna de la gripe para prevenir casos graves, infartos e ictus

¿Cómo será la gripe este invierno? Los expertos prevén una circulación similar a años anteriores, con un aumento de casos importante entre finales de diciembre y febrero. La referencia que toman los epidemiólogos son los países del hemisferio sur, como Australia, donde llega antes que a Europa. Este año son tres cepas distintas las que circulan y la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunas con componentes actualizados que les hagan frente.

En los últimos días, se está produciendo un aumento de casos significativo de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria sin que, de momento, haya aumentado la presión hospitalaria. Para contener su expansión se amplía la vacunación contra la gripe a la población en general desde este 15 de octubre en la Comunidad Valenciana.

Los centros de salud de la provincia de Alicante ya han empezado a inmunizar contra el virus gripal, al que este año se da prioridad frente al covid-19, empezando por la población de riesgo, como mayores e inmunodeprimidos.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

La Conselleria de Sanidad acata las indicaciones al respecto desde el Ministerio y opta este año por potenciar la vacuna de la gripe al ser la que mayor impacto produce en la población, recomendando que se administre a partir de los 60 años. "Además de la protección frente a la gripe grave (que puede derivar en hospitalización) protege frente al riesgo de neumonía neumocócica", explican desde la Generalitat. Influye otro factor importante: que existe evidencia de que esta vacuna reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio y de ictus.

Este año por primera vez se separan las recomendaciones de gripe y covid con diferente indicación en términos de edad y riesgo

Tasas bajas

Como novedad, en esta campaña por primera vez se han separado las recomendaciones de gripe y covid por parte del Ministerio de Sanidad. Esta separación hace referencia a diferente indicación en términos de edad y riesgo, retrasándose a los 70 años la recomendación de la vacuna contra el coronavirus, que estaba también en 60. Tal y como ha señalado la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, en los últimos años ha bajado mucho la tasa de vacunación del covid.

Solo el 56 % de la población alicantina tiene tres dosis contra el SARS-CoV-2; el índice de inmunización está 15 puntos por debajo que el de la gripe en mayores de 65 años, es decir, en poco más del 40 %; y apenas un 30 % de la población en general se vacunó en 2024, según datos de la Conselleria de Sanidad proporcionados por el presidente de la citada sociedad científica, el doctor Juan Francisco Navarro, jefe de Medicina Preventiva en el Hospital General de Elche.

Dosis para lactantes y escolares La vacunación escolar comenzó el 1 de octubre. Los colegios disponen de un protocolo específico para inmunizar contra la gripe a los más pequeños. Este año se amplía la cobertura a todo el alumnado que cursa el 2º ciclo de Infantil, es decir, menores de 3 a 6 años, con un fármaco inhalado. El pasado curso se estrenó esta modalidad, y se inmunizó en su colegio el 42,8 % de la población diana. Asimismo, se vacuna contra la bronquiolitis a los lactantes menores de 6 meses. Los nacidos a partir del 1 de octubre en las maternidades de los hospitales, y los nacidos previamente, del 1 de abril al 1 de octubre, en los centros de salud. El impacto de esta medida ha permitido evitar más del 80 % de los ingresos hospitalarios en lactantes en los dos últimos años, según datos de Sanidad. Esta infección puede cursar con complicaciones a corto y medio plazo y ocasionar infecciones bacterianas tales como neumonías y otitis así como cuadros de sibilancias persistentes durante los primeros cinco años de vida.

Residencias

Una de las principales novedades de la campaña de este año es la inclusión de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) de los mayores que viven en residencias, aproximadamente unos 35.000 en toda la Comunidad. Este virus causa la mayoría de casos de bronquiolitis y se ceba con los niños pero también con las personas de edad avanzada.

Los usuarios de residencias recibirá de forma conjunta las tres dosis de las vacunas frente a los virus respiratorios que más circulan (gripe, covid y VRS). Los profesionales sanitarios llevan ya todo este mes desplazándose a los geriátricos para administrarlas. Del mismo modo, las personas con algún tipo de discapacidad que residen en centros especiales reciben su dosis frente a gripe y covid.

La vacuna contra la bronquiolitis se ofrece en general a personas de más de 60 años o con su sistema inmunitario comprometido ya que este virus puede causar síntomas graves que pueden requerir hospitalización: pacientes con afecciones preexistentes como enfermedades pulmonares (EPOC, asma), cardíacas o diabetes tienen un riesgo aún mayor. Asimismo, se vacunará frente a este virus a partir de 18 años a trasplantados de pulmón o de médula, grupos en los que la infección puede ser especialmente grave.

El virus sincitial puede requerir hospitalización en personas con enfermedades pulmonares, cardíacas o diabetes

Edades extremas

Este virus afecta a las edades extremas de la vida con mayor gravedad. Por ello, "para la campaña de este año, hemos incluido también la inmunización de las personas que viven en residencias de mayores, con el fin de evitar riesgos ante una infección que puede comportar un mayor riesgo de ingreso", subrayo coincidiendo en la presentación de la campaña el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien recalcó que se da prioridad a los colectivos más frágiles "para que estén protegidos antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus".

"Vacunarse significa cuidarse uno mismo y proteger nuestro entorno. Es una medida sencilla y segura que salva vidas cada año" Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

El responsable sanitario insiste en la importancia de las vacunas para prevenir las enfermedades que provocan los virus respiratorios e invita a la población a participar "porque vacunarse significa cuidarse uno mismo y proteger nuestro entorno. Es una medida sencilla y segura que salva vidas cada año".