El tiempo en Alicante: vuelven la inestabilidad y las lluvias a estos municipios

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que la provincia afronta hoy una jornada marcada por la inestabilidad, cielos nubosos y precipitaciones en distintos municipios del territorio. En Alicante, las precipitaciones podrían alcanzar el 100% de probabilidad por la tarde y la humedad será elevada, un ambiente cargado que se repetirá en zonas como Benidorm, Torrevieja y el resto del litoral. Eso sí, la provincia descansa por ahora de los avisos por riesgos meteorológicos.

El tiempo en Alicante

Alicante afronta este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos y una alta probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde, cuando las precipitaciones podrían alcanzar el 100%. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 25 grados y mínima de 17. La humedad será elevada, rozando el 90% en algunos momentos del día, y el viento soplará suave del sur y sureste con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de nivel 5.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este miércoles una jornada de cielos muy nubosos con posibilidad de lluvias débiles a partir del mediodía, que podrían alcanzar una probabilidad del 80%. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 25 grados y mínima de 16. La humedad será muy alta, llegando al 100% en algunos momentos, y el viento soplará flojo del suroeste y del este con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de nivel 5.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta hoy cielos con intervalos nubosos y lluvia débil prácticamente asegurada, con una probabilidad que alcanza el cien por cien a lo largo del día y remite por la noche. Las temperaturas se mantienen suaves, con una máxima de 23 grados y una mínima de 18. El viento soplará predominante del sur, moderado, con cambios puntuales a noreste y norte entre la tarde y la noche, en torno a diez o quince kilómetros por hora. La humedad se moverá entre el 60 y el 80 por ciento, con ambiente más cargado al final del día. El índice ultravioleta máximo previsto es 4.

El tiempo en Elda

Elda vivirá hoy un día marcado por los cielos nubosos y la posibilidad alta de lluvias débiles, especialmente a partir del mediodía, con una probabilidad que llega al 100%. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 24 grados y mínima de 14. La humedad será elevada, alcanzando el 90% en algunos momentos, y el viento soplará flojo del sureste con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de nivel 5.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy una jornada de cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles durante la tarde, alcanzando una probabilidad del 65%. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 24 grados y mínima de 18. La humedad será muy alta, llegando al 95% en algunos momentos, y el viento soplará flojo del este con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de nivel 4.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta hoy un día muy nuboso, con lluvia débil probable y una probabilidad de precipitación del noventa por ciento, concentrada sobre todo por la tarde y con cielos cubiertos por la mañana. Las temperaturas se mantienen suaves, con una máxima de 26 grados y una mínima de 16. El viento soplará en calma o muy flojo, con brisas de oeste y de este que apenas alcanzarán los cinco kilómetros por hora. La humedad será muy alta, con picos del noventa y cinco por ciento y ambiente cargado al final del día. El índice ultravioleta máximo previsto es 4.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá hoy una jornada marcada por la nubosidad y la alta probabilidad de lluvias débiles durante buena parte del día, alcanzando el cien por cien según la Aemet. Las temperaturas serán suaves, con una máxima de 21 grados y mínima de 13. La humedad seguirá muy elevada, llegando al cien por cien en algunos momentos, y se prevén bancos de niebla o bruma a últimas horas. El viento soplará flojo del norte, con velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de nivel 5.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá hoy una jornada pasada por agua, con cielos muy nubosos y lluvias débiles persistentes durante la mañana, que remitirán por la tarde. La probabilidad de precipitación alcanza el cien por cien hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 23 grados y mínima de 18. El viento soplará flojo del norte, con rachas de unos 10 kilómetros por hora, y la humedad será muy alta, rozando el 95%. El índice ultravioleta máximo será de nivel 4.