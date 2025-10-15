¿Qué pasaría con el tráfico en la calle San Vicente de Alicante si llega a ser peatonal?

La calle San Vicente, que conecta la Plaza de Toros y Alfonso el Sabio, será peatonal. Ese fue uno de los anuncios que realizó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado lunes. Una medida sobre la que, por ahora, no se han despejado las dudas que la rodean: principalmente, qué pasará con el transporte público, el tráfico de residentes con garaje en el vial y el paso de vehículos de carga y descarga. Los vecinos, pese a que no ven con malos ojos ganar un espacio para el paseo, piden una solución a todas estas incógnitas.

El objetivo del gobierno municipal del Partido Popular pasa por crear una gran área cultural entre el ADDA, la Plaza de Toros (de la que también se ha anunciado una remodelación) y Las Cigarreras, donde se proyecta un "museo internacional". Para dinamizar este espacio, el eje sobre el que girará la estrategia denominada "Alicante Nuevo Centro" será la peatonalización de la calle San Vicente. Sin embargo, la eliminación completa del tráfico en este punto (principal vía de salida de Alfonso el Sabio en dirección hacia Carolinas o Altozano) requerirá una reordenación del paso de vehículos que, por ahora, el Consistorio evita concretar.

Pese a que la portavoz municipal, Cristina Cutanda, aseguró disponer "de los primeros trabajos tanto urbanísticos como de tráfico para trabajar en el proyecto" también apuntó que "todos los datos que se tengan que conocer serán a su debido tiempo". No obstante, la portavoz popular añadió que esta actuación por concretar "va a transformar la ciudad y a suponer un impulso para los barrios del entorno".

"No tenemos información"

Un anuncio que los vecinos del entorno miran con recelo por la falta de datos específicos. Desde la asociación de residentes del Mercado Central, Jesús Martín-Estudillo cree que el principal problema es "que se tienen planos ni información precisa de qué se va a hacer". El representante vecinal afirma que mantuvo una reunión con la anterior Corporación, cuando el edil de Urbanismo era Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), y que el plan anunciado ahora ya estaba en aquel momento sobre la mesa.

"Los principales problemas de la peatonalización es que no hay solución para la carga y descarga del Mercado", sostiene Martín-Estudillo, dado que eliminar el tráfico de San Vicente podría obligar a una reconfiguración de los carriles en Calderón de la Barca, la vía paralela en sentido de entrada. "Ese era un asunto que, según nos dijeron los técnicos, no tenía solución clara", defiende el presidente de la asociación. Por ello, han solicitado por instancia al ayuntamiento que se les facilite la información de cómo se realizaría ese ordenamiento del tráfico.

En cualquier caso, los residentes entienden que la peatonalización "no va a ser total", ya que la calle dispone de varios accesos a garajes particulares, que deberían mantenerse. Con estas circunstancias, defienden que una posible fórmula acertada sería la que ha implantado Benidorm en la avenida del Mediterráneo, donde el acceso está restringido a taxis y residentes, con una plataforma compartida y la velocidad limitada a 10 kilómetros por hora. Todo ello con prioridad para los peatones y controlado mediante cámaras y un radar. Además, creen que sería favorable la implantación de la Zona De Bajas Emisiones (con nuevas restricciones) a partir de la Plaza de Toros.