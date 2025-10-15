La Universidad de Alicante cierra las puertas a Vito Quiles

Portazo a la extrema derecha. La Universidad de Alicante (UA) asegura que no autorizará, en caso de recibir la necesaria petición de permiso, el acto que el agitador ultra Vito Quiles había anunciado para el martes 28 de octubre en el campus de San Vicente.

El evento formaba parte por el bautizado como “Tour España combativa”, difundido por el propio Quiles y que llevaba como subtítulo “periodismo crítico y comunicación política”. En la gira se anunciaban un total de trece actos en diferentes centros académicos, aunque sin especificar en muchos casos la hora o el lugar concreto.

Quiles, que nació en Elche hace 25 años, justificaba este tour con la voluntad de “alzar la voz de la verdad en las universidades públicas españolas” tras el asesinato de Charlie Kirk, comunicador ultraderechista estadounidense que fue tiroteado en un mitin en Utah el pasado 10 de septiembre. Ante este suceso, el agitador ilicitano considera que “cobra más sentido que nunca abanderar la libertad en los espacios de nuestro país donde se encuentra más amenazada”.

Preguntados por INFORMACIÓN, desde la UA han asegurado que ni siquiera han recibido la petición de Quiles para celebrar su acto y aseguran que no lo autorizarán en caso de que se solicite.

Más rechazos

No es la única negativa que ha recibido Quiles por parte de las universidades. El primer acto, previsto para este jueves 16 de octubre en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), no podrá ser celebrado ya que desde el centro académico han advertido a Quiles de que carece del permiso necesario para llevarlo a cabo.

Anteriormente, fueron tres universidades andaluzas las que se expresaron en el mismo sentido. Se trata de la Universidad de Granada, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Universidad de Málaga, donde el agitador había anunciado actos para los días 22, 23 y 24 de octubre, respectivamente. En los tres casos, las universidades aseguran no tener constancia de ninguna solicitud de permiso y han señalado a otros medios que no lo autorizarán, entre otras razones, por carecer de interés académico.

Dentro de la polémica gira, el agitador de extrema derecha también ha anunciado paradas en universidades de València (el 27 de octubre, un día antes que en Alicante), Albacete (29 de octubre), Pamplona, Madrid, Las Palmas y Tenerife, con cierre en Buenos Aires.