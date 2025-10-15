Vectalia abre el plazo para presentar proyectos solidarios de cara a su tradicional Bienvenida a la Navidad

Un año más, Vectalia organiza su tradicional Bienvenida a la Navidad, la gala solidaria que tendrá lugar el lunes 1 de diciembre a partir de las 20:00 en el restaurante El Maestral de Alicante.

De cara a esta celebración, el grupo empresarial ha publicado las bases para poder aspirar a la recaudación que se logre en el cóctel del evento. Como en ediciones anteriores, los fondos recaudados se donarán íntegramente a una de las organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante que presenten un proyecto solidario que se ajuste a las condiciones, que pueden consultarse en la web de Vectalia, www.vectalia.es.

La evaluación de las propuestas será llevada a cabo por un comité evaluador, que determinará a principios de noviembre qué proyecto se beneficiará de la iniciativa. Con la finalidad de financiarlo, cada uno de los asistentes a la Bienvenida a la Navidad realizará un donativo mínimo de 35 euros. A ello se sumarán las aportaciones de la fila cero para las personas que no puedan acudir o que deseen colaborar con la iniciativa.

Fondos para ONG

Anteriormente han sido muchas las ONG que han conseguido fondos para poner en marcha sus proyectos: Cruz Roja, APSA (Asociación a Favor de los Discapacitados Psíquicos), Apnea (Asociación de Familias con Niños y Niñas Especiales de la Provincia de Alicante), Proyecto Veritas de Cáritas, Cocemfe Alicante (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Adema (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante), Fundación Alinur, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, AODI (Asociación de Ocio Ocupacional para Discapacitados), Centro San Rafael de Santa Faz y el Centro Ocupacional La Torre de Valencia.

Esta última entidad fue la seleccionada en la anterior edición de la Bienvenida a la Navidad de Vectalia, que celebró una edición excepcional del evento a causa de la dana que se produjo en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y la recaudación fue a parar a manos de esta organización, con más de 30 años de trayectoria dedicada al desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a los más de 40.000 euros que se recaudaron en la gala, la entidad pudo adquirir una furgoneta adaptada para facilitar el traslado del alumnado al centro, además de rehabilitar instalaciones y seguir desarrollando su labor solidaria.

Un evento solidario

La Bienvenida a la Navidad se ha convertido en una cita marcada en el calendario alicantino y que reúne a representantes de la sociedad civil, a personas que colaboran con ONG, empresarios y políticos. Con la recaudación conseguida, se logra que una asociación benefactora adquiera visibilidad entre los medios de comunicación y ante la sociedad para explicar sus proyectos.

Cualquier entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida que justifique con su solicitud el cumplimiento de los requisitos marcado en las bases podrá presentar su candidatura al departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Vectalia, a través del correo electrónico bienvenidanavidad@vectalia.es.

Los proyectos deberán tener como finalidad actividades de carácter social, como por ejemplo atención a personas discapacitadas, atención a personas en riesgo o en situación de exclusión social, el acceso a la atención sanitaria, a la educación u otras propuestas similares.

El 1 de noviembre a las 15:00 horas finaliza el plazo de admisión de las candidaturas, y el comité evaluador que seleccionará el proyecto estará formado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el responsable de contenidos del grupo editorial Prensa Ibérica, Juan R. Gil; el director de Cáritas Parroquial en Alicante, Jaime Pérez; y el presidente del grupo Vectalia, Antonio Arias.