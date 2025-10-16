Sanidad
Aitana Mas insta a las mujeres a que le cuenten si las citan para el cribado de cáncer de mama
La diputada de Compromís, que sufrió y superó esta enfermedad, afirma que nadie merece sufrir la incerteza de padecer un tumor sin una prueba previa
La diputada autonómica de Compromís, síndica adjunta de esta formación en las Cortes y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, hace un llamamiento desde su perfil de instagram a las mujeres de la Comunidad Valenciana a que contacten con ella por privado a través de su perfil en redes sociales y le comuniquen su caso en particular con respecto al programa de prevención de cáncer de mama y si las han citado o no a realizarse una mamografía de prevención.
Una invitación a la ciudadanía que realiza la política de la oposición tras conocerse que en 2024 la Conselleria de Sanidad no invitó a participar en el programa de detección precoz a 90.217 mujeres en toda la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante.
"Os pido que nos ayudéis y me contéis por privado vuestro caso, deficiencias, si os están llamando o no, porque yo puedo decir que en ello nos va la vida"
En sus propias carnes
"Os pido que nos ayudéis, y me contéis por privado vuestro caso, deficiencias, si os están llamando o no, porque yo puedo decir que en ello nos va la vida", afirma la crevillentina en un vídeo, en referencia a que ella misma ha padecido esta enfermedad ya que fue diagnosticada de un tumor de mama con 33 años y se operó a través de una mastectomía del carcinoma en el Hospital del Vinalopó. Un drama personal que sufrió recién estrenada su maternidad, con dos niños muy pequeños.
"Os he de confesar -dice ahora en el post- que octubre no es un mes fácil para las personas que han pasado un cáncer de mama", en referencia a lo que considera un "marketing" absoluto alrededor de "una enfermedad que causa muerte, que causa sufrimiento", y que además recuerda a las afectadas todo lo que han vivido.
Situación "muy alarmante"
"Hay miles de mujeres que no están siendo citadas (a pruebas) en Andalucía, y está pasando aquí", en la Comunidad Valenciana. Una situación "muy alarmante" con una reducción drástica del número de mamografías que se practican con respecto a años anteriores "con decenas de miles de mujeres que no están siendo citadas al programa de prevención del cáncer de mama".
"Esas personas -añade- tienen cara, tienen nombre y tienen familia. Ninguna se merece sufrir una incerteza" o caer en un cáncer sin tener una prueba previa, señala. "Queremos contrastar la supuesta situación de normalidad que cuenta la Conselleria de Sanidad".
Superado
Aitana Mas está reincorporada al 100 % a la vida parlamentaria tras haber superado un cáncer que le fue diagnosticado en abril de 2024. En mayo acabó su tratamiento oncológico y en septiembre comunicó que ya no quedaba rastro de la enfermedad.
Lo dijo ella misma en sus redes sociales junto a una fotografía en la que celebraba que la quimio y ella han hecho polvo al cáncer de mama que padecía. En diciembre de 2024 contaba a este diario que ese año "estará grabado a fuego en mí por siempre jamás. En las luces y las sombras que guardo en mi memoria, en mi piel en forma de cicatriz o marca, en todo el rastro que me ha dejado el cáncer y que me definirá a partir de ahora», junto a fotografías en las que mostraba sus cicatrices.
