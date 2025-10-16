Aitana Mas insta a las mujeres a que le cuenten si las citan para el cribado de cáncer de mama

La diputada autonómica de Compromís, síndica adjunta de esta formación en las Cortes y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, hace un llamamiento desde su perfil de instagram a las mujeres de la Comunidad Valenciana a que contacten con ella por privado a través de su perfil en redes sociales y le comuniquen su caso en particular con respecto al programa de prevención de cáncer de mama y si las han citado o no a realizarse una mamografía de prevención.

Una invitación a la ciudadanía que realiza la política de la oposición tras conocerse que en 2024 la Conselleria de Sanidad no invitó a participar en el programa de detección precoz a 90.217 mujeres en toda la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante.

"Os pido que nos ayudéis y me contéis por privado vuestro caso, deficiencias, si os están llamando o no, porque yo puedo decir que en ello nos va la vida" Aitana Mas — Diputada de Compromís

En sus propias carnes

"Os pido que nos ayudéis, y me contéis por privado vuestro caso, deficiencias, si os están llamando o no, porque yo puedo decir que en ello nos va la vida", afirma la crevillentina en un vídeo, en referencia a que ella misma ha padecido esta enfermedad ya que fue diagnosticada de un tumor de mama con 33 años y se operó a través de una mastectomía del carcinoma en el Hospital del Vinalopó. Un drama personal que sufrió recién estrenada su maternidad, con dos niños muy pequeños.

"Os he de confesar -dice ahora en el post- que octubre no es un mes fácil para las personas que han pasado un cáncer de mama", en referencia a lo que considera un "marketing" absoluto alrededor de "una enfermedad que causa muerte, que causa sufrimiento", y que además recuerda a las afectadas todo lo que han vivido.

Situación "muy alarmante"

"Hay miles de mujeres que no están siendo citadas (a pruebas) en Andalucía, y está pasando aquí", en la Comunidad Valenciana. Una situación "muy alarmante" con una reducción drástica del número de mamografías que se practican con respecto a años anteriores "con decenas de miles de mujeres que no están siendo citadas al programa de prevención del cáncer de mama".

"Esas personas -añade- tienen cara, tienen nombre y tienen familia. Ninguna se merece sufrir una incerteza" o caer en un cáncer sin tener una prueba previa, señala. "Queremos contrastar la supuesta situación de normalidad que cuenta la Conselleria de Sanidad".

Superado

Aitana Mas está reincorporada al 100 % a la vida parlamentaria tras haber superado un cáncer que le fue diagnosticado en abril de 2024. En mayo acabó su tratamiento oncológico y en septiembre comunicó que ya no quedaba rastro de la enfermedad.

Lo dijo ella misma en sus redes sociales junto a una fotografía en la que celebraba que la quimio y ella han hecho polvo al cáncer de mama que padecía. En diciembre de 2024 contaba a este diario que ese año "estará grabado a fuego en mí por siempre jamás. En las luces y las sombras que guardo en mi memoria, en mi piel en forma de cicatriz o marca, en todo el rastro que me ha dejado el cáncer y que me definirá a partir de ahora», junto a fotografías en las que mostraba sus cicatrices.