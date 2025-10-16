Barcala, el alcalde de Alicante más internacional: segundo viaje a China en un mes

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, vuelve a China en el que está siendo su segundo viaje al país asiático en menos de un mes. Tras su visita del pasado septiembre para establecer lazos comerciales en Weihai, el regidor popular ha vuelto a la República Popular.

En esta ocasión, Barcala acude al Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que organiza la ONU en Xi'an entre el 16 y el 18 de octubre, donde coincidirá con otros más de 300 representantes de administraciones municipales de todo el mundo. El encuentro, bajo el lema "Formando comunidades para las generaciones presentes y futuras", incluye desde reuniones y debates hasta una visita por la ciudad, durante los tres días que se extenderá la cumbre. Una cita que no figuraba en la agenda pública del regidor alicantino.

El Consejo Mundial es el principal órgano político de la Organización Mundial. Compuesto por 342 miembros de todas las Secciones, se reúne una vez al año para decidir las políticas de la Organización Mundial y garantizar la implementación de las políticas generales.

Barcala, un alcalde viajero

El cargo de Barcala como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ostenta desde el pasado 2023, le ha servido para protagonizar distintos encuentros políticos a lo largo y ancho del globo terrestre.

En septiembre del pasado año, el alcalde de Alicante acudió a la Cumbre del Futuro que la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Allí participó junto a representantes locales de Ammán, Roma y Rabbat, en el marco de la Asamblea Mundial de Gobiernos Regionales, donde presumió de los avances digitales de la ciudad.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su intervención en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas. / INFORMACIÓN

Ya en este 2025, también en septiembre, el dirigente popular volvió a salir del continente, rumbo a China. En el tercer Foro Internacional de Ciudades de Weihai, presentó Alicante como un ejemplo de "modelo mediterráneo y sostenible" con el objetivo de captar inversiones y potenciar su proyección internacional.

Durante su intervención, Barcala destacó que Alicante atraviesa un proceso de transformación física, estructural y social proyectado hacia 2050, con la calidad de vida como premisa central y el turismo como "gran aliado".