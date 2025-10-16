Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada

El Ayuntamiento clausura el tramo entre el centro comercial Puerta de Alicante y San Gabriel mientras estudia los motivos del incidente

Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada

Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada / Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Un hundimiento en la calzada ha obligado este jueves al cierre del tráfico en la Vía Parque de Alicante. El Ayuntamiento ha clausurado un tramo de la calzada mientras los técnicos municipales analizan los motivos del incidente.

La Vía Parque de Alicante, cortada por un hundimiento de la calzada

La Vía Parque de Alicante, cortada por un hundimiento de la calzada / Alejandro J. Fuentes

En concreto, se ha cortado el paso de vehículos en sentido norte-sur entre la rotonda junto al centro comercial Puerta de Alicante y el barrio de San Gabriel. Por el momento, se desconoce el alcance del daño y el tiempo que podría permanecer cerrada la vía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents