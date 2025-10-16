Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada

Un hundimiento en la calzada ha obligado este jueves al cierre del tráfico en la Vía Parque de Alicante. El Ayuntamiento ha clausurado un tramo de la calzada mientras los técnicos municipales analizan los motivos del incidente.

La Vía Parque de Alicante, cortada por un hundimiento de la calzada / Alejandro J. Fuentes

En concreto, se ha cortado el paso de vehículos en sentido norte-sur entre la rotonda junto al centro comercial Puerta de Alicante y el barrio de San Gabriel. Por el momento, se desconoce el alcance del daño y el tiempo que podría permanecer cerrada la vía.