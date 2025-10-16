Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada
El Ayuntamiento clausura el tramo entre el centro comercial Puerta de Alicante y San Gabriel mientras estudia los motivos del incidente
Un hundimiento en la calzada ha obligado este jueves al cierre del tráfico en la Vía Parque de Alicante. El Ayuntamiento ha clausurado un tramo de la calzada mientras los técnicos municipales analizan los motivos del incidente.
En concreto, se ha cortado el paso de vehículos en sentido norte-sur entre la rotonda junto al centro comercial Puerta de Alicante y el barrio de San Gabriel. Por el momento, se desconoce el alcance del daño y el tiempo que podría permanecer cerrada la vía.
