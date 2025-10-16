Las enfermeras de Alicante que cambian de plaza en plena campaña de gripe y covid

El Sindicato de Enfermería Satse critica la "improvisación y desorganización" de la Conselleria de Sanidad al coincidir la incorporación a sus nuevas plazas de más de 6.200 enfermeras en toda la Comunidad Valenciana, procedentes de tres procesos selectivos, con el mes más importante de la campaña de vacunación de gripe-covid-bronquiolitis. De ellas, 2.600 en la provincia de Alicante.

Según Satse, las enfermeras que han obtenido plaza tienen un mes (hasta el 2 de noviembre) para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo, por lo que en "estas cuatro semanas la Sanidad valenciana dispone de muchas menos enfermeras de las necesarias para dar servicio a los usuarios". Este diario ha preguntado al respecto a la conselleria, de momento sin respuesta.

Comienzan las vacunaciones de la gripe y el COVID a la población de riesgo en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Crónicos

Así, afirman que las consecuencias ya se están haciendo notar en los centros de salud, con retrasos en las citas y en la campaña de vacunación, que comenzó el 1 de octubre y realizan las enfermeras. "En muchos consultorios se han visto obligados a bloquear las agendas de las enfermeras para consultas de enfermos crónicos (hipertensos, diabéticos,..) para priorizar la vacunación de la población".

En este sentido, recuerdan que las agendas de crónicos son uno de los ítems a cumplir para cobrar la nueva productividad que ha creado la Conselleria de Sanidad, y su paralización probablemente tendrá consecuencias negativas en el plus que percibirán las enfermeras de Atención Primaria.

Según el sindicato, muchos centros de salud de la provincia de Alicante se encuentran sin coordinación de Enfermería porque están pendientes de resoluciones por parte de la Generalitat.

Impacto asistencial

Satse indica que, pese a las reiteradas advertencias, Sanidad no ha tenido en cuenta las consecuencias asistenciales reales de la coincidencia en el tiempo de la resolución de los tres procesos selectivos -concurso de traslados, la OPE 2017-18 y el OPE 2022 de estabilización-, y "tampoco parece darse por aludida del caos de los centros sanitarios".

"De hecho, no tenemos constancia de que haya contratado enfermeras a través de la bolsa de trabajo para minimizar el impacto que la falta de estas profesionales tiene en la calidad de la asistencia sanitaria que recibe la población".

El sindicato señala que todo esto no hubiera ocurrido si la conselleria hubiera finalizado estos tres procesos selectivos (uno de ellos se inició en 2021) en un plazo de tiempo aceptable, "pero la realidad es que han sufridos un retraso injustificado como consecuencia de la falta de planificación y la gestión descoordinada, que ha llevado a que se incorporen a sus nuevos puestos a lo largo de este mes más de 6.200 enfermeras" entre las tres provincias de la Comunidad.

Soluciones

Satse ha exigido a la Conselleria de Sanidad una evaluación urgente de los centros sanitarios más afectados por la falta de enfermeras y la convocatoria de la Mesa Sectorial para evaluar la situación actual y pactar soluciones con los sindicatos, que pasarían por la contratación urgente de un número suficiente de enfermeras para hacer frente a la campaña de vacunación, reabrir las agendas de pacientes en los centros de salud en que se hayan cerrado y reforzar la asistencia sanitaria.

En opinión de esta organización, lo que está sucediendo en los centros sanitarios es un perjuicio evitable que podría haberse minimizado con una planificación adecuada de toma de posesión de los procesos selectivos en otros plazos y el refuerzo de personal. Además de "un ejemplo más de la falta de liderazgo y de capacidad organizativa de la Conselleria de Sanidad".