Educación
Uno de cada tres estudiantes de FP no hace prácticas en empresa en el primer curso
Educación admite la complejidad que ha supuesto la nueva ley nacional, pero asegura haber superado con creces las previsiones de alumnos formados en centros de trabajo
Uno de cada tres estudiantes de Formación Profesional (FP) se quedó sin realizar prácticas en empresa durante el primer año de sus estudios el curso pasado en la Comunidad Valenciana, pese a que la nueva ley del Gobierno central obliga a ello. La dificultad de los centros educativos para encontrar suficientes mercantiles o autónomos dispuestas a formar a estos estudiantes es uno de los mayores hándicaps del nuevo modelo de enseñanza dual que sigue llevando a las instituciones y a los docentes a pedir una mayor colaboración empresarial para que funcione unos estudios que están en auge.
Frente a ello, la Conselleria de Educación está satisfecha, ya que, consciente de la complejidad que iba a traer consigo el nuevo sistema en el primer año, se había fijado conseguir que un 25 % del alumnado pudiera desarrollar su aprendizaje en el mercado laboral durante el primer curso de un ciclo formativo. "Haber logrado que un 57 % de los estudiantes hiciera sus prácticas en empresa es muy satisfactorio y más después del desastre de la dana en Valencia", aseguró a INFORMACIÓN la directora general de FP, Marta Armendia, durante el tercer Congreso Autonómico de Formación Profesional que acoge hasta este viernes el MARQ organizado por la Federación Empresarial de Centros de Formación de la Comunidad Valenciana (FEVAP – CECAP CV), con más de 140 asistentes.
La responsable autonómica puso en valor la gestión de su departamento para conectar cada vez más empresas con los centros educativos y aseguró que este año tienen iniciativas y jornadas en marcha para conseguir este propósito. "Por un lado, queremos eliminar la brecha entre los contenidos que se imparten en los centros educativos y las capacidades que las empresas consideran que están desactualizadas, y que, por lo tanto, hay que intentar ajustar lo antes posible", añadió. También destacó que el principal objetivo este curso es "centrarnos en anclar la formación profesional del territorio y empezar a satisfacer las necesidades reales que tienen las empresas en cada localidad".
La representante de la conselleria que dirige José Antonio Rovira también achacó a la "edad y a la falta de madurez" de muchos de los estudiantes de primer curso de los ciclos formativos (en los grados medios empiezan con 16 años y en los superiores, con 18 años) a los problemas para las prácticas. " Los alumnos menores de 16 años no pueden hacer la formación de la empresa, puesto que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social y necesitan cumplir con este requisito", advirtió la directora general. Frente a ello, quiso recalcar el "esfuerzo extraordinario" realizado, lo que supuso que casi 100.000 alumnos fueran dados de la Seguridad Social entre formación empresa y centros de trabajo, teniendo en cuenta que hubo un total de 120 000 alumnos matriculados en FP, según Armendia, de los cuales entre un 10 y un 15% pueden tener entre 15 y 16 años, con lo que no tiene la edad para poder hacer esa formación empresarial.
Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para dar de alta a 100.000 alumnos que se han formado en empresas
Abandono temprano
Así, el objetivo que se ha marcado Educación es superar este curso el 60 % de alumnado de primer curso en prácticas, al tiempo que está trabajando en la fórmula para reducir el abandono temprano en la Formación Profesional, principalmente, en la FP básica, la que se dirige a jóvenes de entre 15 y 17 años que no han obtenido el título de la ESO, una enseñanza en la que la representante autonómica reconoció la "gran preocupación" por este problema. "Estamos trabajando de manera experimental en cinco centros educativos en la orientación para que los alumnos sepan realmente dónde se están metiendo y en las salidas laborales que van a tener, lo que está dando muchísimos resultados, y queremos extender a Alicante", pero de ello dependerá, según reconoció, de los presupuestos.
Por su parte, Ana García, presidenta de CECAP CV, aseguró durante la inauguración del congreso que el foro" debe servir para seguir avanzando en una formación que apueste por la colaboración público privada". Además, puso el foco en la necesidad de hablar de los modelos de pagos de la administración establecidos para los centros, así como la mejora de los sistemas de financiación, la ampliación de los plazos de publicación de las convocatorias y la posibilidad de poder unificar criterios con el Ministerio de Educación que sirva para todos los centros de formación, al margen del territorio en el que operen. Por último, destacó la importancia de dar visibilidad a la nueva FP que integra cuatro niveles formativos y que son compatibles unos con otros para adquirir desde un aprendizaje básico, hasta una especialización en un sector estratégico.
Nuevos perfiles de alumnos para aprender un oficio
La Formación Profesional (FP) está viviendo un ascenso meteórico de estudiantes que apuestan por aprender un oficio y está atrayendo nuevos perfiles de alumnado. "La FP se está convirtiendo en la salida preferida para todos aquellos que necesitan un trabajo de manera más o menos inmediata, puesto que en dos años obtienen un título y además, hacen formación en la empresa", afirmó la directora general de FP, Marta Armendia, quien destacó que un alto porcentaje de alumnos que hacen prácticas acaban siendo contratados.
Según la responsable autonómica, a esta enseñanza se están acercando "muchísimos migrantes que quieren encontrar de forma rápida un trabajo y cada vez más, estudiantes que han hecho grados universitarios o que no han acabado y que ven en la Formación Profesional una una vía de rápida al mercado de trabajo".
Y también, estos estudios están atrayendo, según la representante de la conselleria, a un mayor número de jóvenes con la ESO o con Bachillerato, "gracias a la labor de orientación", que opta por esta alternativa, en lugar de acudir a titulaciones superiores.
