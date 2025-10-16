Más de 70 locales se "escapan" del recorte de terrazas en el Casco Antiguo de Alicante

Nunca llueve a gusto de todos, tampoco con la nueva Zona Acústicamente Saturada que el Ayuntamiento de Alicante ha comenzado a aplicar en el Casco Antiguo. Las restricciones implementadas desde este martes (una reducción de horarios y del número de mesas y sillas) afectan a media decena de calles en el entorno de la plaza de Quijano, donde se acumulan locales de ocio nocturno. Sin embargo, "escapan" de la nueva normativa otras tantas vías en las que se acumulan veladores, principalmente de restauración, pero también de ocio nocturno.

Una situación que, para los empresarios del área afectada, supone un "agravio comparativo" entre sus negocios y los de la competencia, que les generará numerosas pérdidas. "Si yo tengo que cerrar a medianoche y en la calle de abajo pueden servirse copas hasta las 2:30, el problema del ruido que dicen que existe no se solucionaría, sino que se desplazaría", lamentan desde la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, integrada principalmente por hosteleros.

Las calles que han "eludido" la Zona Acústicamente Saturada son, principalmente, las de San Pascual, San Isidro, Labradores, Muñoz, la calle Mayor, la plaza de la Santísima Faz y, en parte, Virgen de Belén y San Agustín, que sí se encuentran afectadas por las restricciones en algún tramo. En esta área, el principal problema se encuentra en el cruce entre San Isidro, San Pascual y Labradores, donde se ubican cerca de una decena de negocios que sirven copas hasta la madrugada. El espacio, además, aglutina habitualmente a un público numeroso que acude para presenciar competiciones deportivas, uno de los motivos por los que el Ayuntamiento prohibió el sonido de televisores en el exterior de los locales en la última modificación de la Ordenanza del Ruido.

Para los vecinos, que se han mostrado satisfechos con las medidas incluidas en la nueva ZAS, la clave está en el tipo de negocio. "La gran diferencia es que en las calles afectadas solo hay pubs", señala el presidente de la asociación Laderas del Benacantil, Joaquín Gangoso. Respecto a las áreas que han quedado fuera de los límites, reconoce que "puede haber un problema de ruido" aunque apunta que, en la calle Mayor, "es un problema de vía pública que ya se ha denunciado" desde el colectivo vecinal. En este vial, "se supone que las terrazas no pueden ocupar más del 50 % de la calle y allí la ocupan toda".

En cualquier caso, Gangoso añade que "si hay un pub y está causando ruido, efectivamente, hay un problema". Por ello, desde la asociación se mostrarían "encantados de que donde ahora hay pubs hubiese restauración y hostelería". Por ahora, el Ayuntamiento ya aprobó este martes la declaración de Zona Acústicamente Saturada para el entorno de la plaza Quijano, con la que limita el horario de apertura de los negocios, la recogida de los veladores y el número de mesas y sillas de los locales.

¿Y la mesa del ruido?

Todas las dudas que están surgiendo desde la puesta en marcha de la ZAS este martes (calles afectadas, posibles límites de mesas en función del tipo de negocio, horarios...) podrían debatirse en la Mesa del Ruido, un órgano del Ayuntamiento participado por los grupos políticos y los vecinos.

Tanto los residentes como los hosteleros se muestran partidarios de su convocatoria, como espacio de debate para realizar un seguimiento de la afección de la ZAS a la situación del Casco Antiguo. En el Consistorio, el grupo municipal de Compromís ya ha pedido la reunión de la mesa para que sirva de punto de información a los afectados y de encuentro entre las partes.