El nombre italiano que se ha puesto de moda en Alicante: tiene cuatro letras y significa “luz”

Elegir un nombre para un hijo puede ser una decisión complicada para algunas parejas. En ocasiones se quiere seguir la tradición familiar, en otras se busca una determinada fonética (que suene bien o que “pegue” con el apellido) y, a veces, lo que importa es su significado.

Que el nombre elegido signifique algo acorde con las ideas de los padres se convierte en algo fundamental, porque todos queremos que el nombre aporte algo más a nuestros hijos.

En este sentido, llama la atención uno de los nombres más elegidos por los alicantinos para poner a sus hijos: Luca.

Luca, uno de los nombres favoritos por los alicantinos

El nombre Luca es corto, con fuerza y es una variante italiana de Lucas, aunque con su propia autonomía. Su etimología se vincula con el latín lux (“luz”) y con la forma Lucanus (relacionada con la región italiana de Lucania). En ese sentido, Luca puede interpretarse como “luminoso”, “resplandeciente” o “el que trae luz”. Otra posible lectura es “el que proviene de Lucania”, es decir, una referencia geográfica antigua del sur de Italia.

Si miramos la historia del nombre Lucas (del cual Luca es variante), encontramos que Lucas tiene raíces en el griego Λουκᾶς (Loukas), probablemente derivado de Lucius (latín) — ligado también a lūx, “luz” — y a la región de Lucania.

En el Nuevo Testamento, existió un San Lucas, tradicionalmente considerado autor del Evangelio según Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, lo cual le confiere al nombre una carga religiosa y de prestigio histórico para muchas familias cristianas.

En cuanto al santoral, Luca como tal no tiene un día de santo muy conocido o propio en el calendario más general. Muchas personas que llevan ese nombre adoptan el día de San Lucas (18 de octubre), dado que en muchos países el 18 de octubre se celebra la festividad de Lucas el evangelista.

Aunque sea un nombre que no es tradicional en español, algunos famosos han ayudado a que Luca gane visibilidad, sobre todo por su uso internacional. Por ejemplo Luca Zidane, hijo del famoso portero español Zinedine Zidane, ha sido un portero profesional reconocido en España o el también futbolista Luca Toni.

Zinedine Zidane (i) junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez durante la presentación de Kylian Mbappé / EFE/ CHEMA MOYA

Respecto a cuántos niños se llaman Luca en España, los datos recientes indican que ya no es un nombre marginal. El Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que en nuestro país hay un total de 15.927 niños llamados Luca y que la edad media es de 11,4 años, lo que indica que este nombre ya lleva en nuestro país mucho tiempo.

Si buscamos los datos relativos a Luca en la provincia de Alicante, ha ido ganando popularidad y existen 658 niños que se llaman así. En la provincia es uno de los nombres más elegidos solo por detrás de Martín, Hugo, Leo, Mateo, Lucas, Enzo, Alejandro, Daniel, Marc, Manuel, Pablo, Mario, Adrián, Oliver y Álvaro.