Retrasos de hasta dos años en Alicante en las mamografías de control tras sufrir un cáncer de mama

Hasta dos años de retraso en las mamografías de seguimiento para las mujeres que ya han tenido cáncer de mama. Las pacientes lo consideran una demora considerable, aunque la Conselleria de Sanidad afirma que son los especialistas médicos los que establecen los plazos de estas revisiones en cada caso.

Los médicos consultados coinciden con ellas en que no se han previsto los recursos para tener los radiólogos necesarios que puedan interpretar con mayor celeridad las mamografías tanto de seguimiento como del programa de cribado por el que la Generalitat invita cada dos años a participar a las mujeres de entre 45 y 74 años dentro del programa de prevención del tumor más frecuente en el colectivo femenino.

La población femenina a citar para el programa de detección del tumor ha aumentado al elevarse hasta los 74 años en la Comunidad

Un programa en la picota después de que haya trascendido que un total de 90.217 mujeres en la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante, se quedaron fuera del cribado en 2024 al no ser invitadas por la Conselleria de Sanidad, según un informe elaborado con los datos oficiales del programa al que ha tenido acceso este diario. Esto supone el 21 % de la población elegible en la Comunidad (el 13,59 % en la provincia) y, por tanto, susceptible de ser citadas para someterse a esta prueba.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, dijo este miércoles en las Cortes Valencianas que es un problema heredado del gobierno del Botànic, etapa en la que, según denunció en su momento, se dejaron de hacer 167.083 mamografías a mujeres mayores de 45 años. "Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, de decisiones valientes, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026", afirmó en referencia a que poco a poco se va reabsorbiendo esa cifra.

Un radiólogo observa una mamografía en una imagen de archivo / David Revenga

Exclusión desigual

La exclusión de las mujeres del cribado es desigual dentro del territorio. En la provincia el mayor índice de participación se da en los centros de salud pública de Alcoy, con un 82 %, y Benidorm, con un 76,69 %; y el menor en Orihuela, con un 60,66 % y Alicante capital, con un 59,57 %.

Desde Anémona, Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y ginecológico de la Marina Baixa, admiten que existen algunos retrasos en el programa de detección, especialmente en aquellos que incorporan nuevos rangos de edad (hasta los 75 años) pero matizan que, al menos en su departamento, son casos aislados.

Más población a citar

"No es que funcione al 100% pero a las mujeres de 48 años se las ha empezado a llamar ya. Hay un retraso en cuanto a gente que se incorpora bien por delante, bien por detrás porque el programa se ha ampliado en edades (ahora es de 45 a 74 años) pero a las que tienen entre 50 y 70 años se las está llamando", explica María Botella, presidenta de Anémona, y vicepresidenta primera de la Federación Española de Cáncer de Mama. De hecho, la población a citar ha subido en un año de 423.000 a 431.000 mujeres en toda la Comunidad.

"Hay un retraso en el cribado pero muchos más problemas en las revisiones después del cáncer" María Botella — Asociación Anémona y vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama

Tampoco hay grandes retrasos en la lectura de las mamografías, señala, y una vez detectado el cáncer, afirma, se entra en quirófano o se accede a los tratamientos en un plazo razonable. Sin embargo, a nivel de asociación "estamos detectando que compañeras a las que les toca revisión sufren retrasos importantes, de hasta un año y medio y dos años. Hay muchos más problemas en las revisiones después del cáncer". Botella entiende que se trata de un problema de saturación. Unas demoras, añade, que no se limitan al área de la Marina Baixa, sino que se producen a nivel provincial. "Hay retraso y mucho", zanja.

Detección

Médicos consultados por INFORMACIÓN corroboran esas demoras en los controles de pacientes diagnosticadas y que no se está cumpliendo la periodicidad, establecida en cada dos años, en la invitación a las mujeres a hacerse una mamografía dentro del programa preventivo de cribado, lo que provoca que lleguen en peores condiciones en caso de detección del tumor.

En algunos departamentos de salud de la provincia, el retraso para realizar las mamografías "es tremendo" y aún mayor para la segunda lectura, señalan fuentes sanitarias de toda solvencia. "No están llamando a las personas del cribado cada 2 años", citando casos que conocen de mujeres que llevan más de tres años sin recibir la invitación. Es decir, que tenían que haber sido citadas en 2024 y no lo han sido.

Nervios por lo ocurrido en Andalucía "Las direcciones de los departamentos de salud están muy alteradas con este tema, hay muchos nervios con lo que ha pasado en Andalucía. No se han previsto los recursos que se deberían para tener el número de radiólogos necesarios. Aducen que ha aumentado la población a atender de forma exponencial y no se adecúan las plantillas. No dan abasto. Ese es el motivo", explica un oncólogo que prefiere no identificarse.

Horarios adicionales

Otros médicos de la provincia niegan retrasos en la convocatoria de mamografías en determinados departamentos y aseguran que todos los estudios se están completando con horarios adicionales. "Nosotros tenemos el sistema de cribado que está formado por los dos radiólogos. Cuando hay un hallazgo se remiten las pruebas al hospital, este valora a la paciente y se hacen las pruebas complementarias. Si el tipo de patología deriva en cirugía, radioterapia o cualquier otro tratamiento, pues se hace. A lo mejor hay alguna paciente que puede sufrir alguna demora, pasa a veces, porque algún aparato no funciona bien, pero es algo puntual", señala un radiólogo de la provincia que opta por mantener el anonimato.

Al respecto de la denuncia por retrasos de pruebas de control a mujeres que han pasado el tumor de mama, desde la Conselleria de Sanidad indican que "a las personas que han tenido cáncer se les hace seguimiento en sus departamentos de salud y las pruebas que considera el facultativo en cada caso. Los plazos de realización los establecen los especialistas en cada caso, atendiendo al cuadro clínico".