Cada vez más médicos de Alicante consultan sobre su jubilación anticipada

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha celebrado este jueves uno de los eventos más emotivos y esperados de su calendario anual: el "Día del Médico Senior", un acto que rinde homenaje a los colegiados honoríficos, médicos que han cumplido 70 años de edad o bien 25 de colegiación este 2025. Una jornada de reconocimiento por una vida dedicada al ejercicio de la medicina, con trayectorias impecables marcadas por la vocación, empatía y servicio a la sociedad.

Este año 190 colegiados reciben esta distinción, aunque no todos han podido estar presentes en el evento. Con esta celebración, el Colegio de Médicos reafirma su compromiso con "quienes han sido, son y seguirán siendo el alma y la memoria viva de la profesión médica".

Gratitud

El acto ha estado presidido por el doctor Hermann Schwarz, presidente de la entidad colegial, quien ha destacado el profundo sentido de gratitud y respeto que inspira esta celebración. "Nuestros colegiados honoríficos son un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de médicos. Disciplina, tesón, conocimiento y experiencia son los valores que representan. Su legado nos recuerda que, por encima de cualquier algoritmo, lo que da sentido a nuestra profesión en la relación médico-paciente, la capacidad de escuchar, de humanizar la práctica clínica”.

El secretario general del Colegio de Médicos, el doctor José Manuel Peris, ha sido el encargado de llamar al escenario a los nuevos honoríficos, que han recibido el diploma de la Organización Médica Colegial (OMC) y la insignia de plata del colegio. Han entregado los reconocimientos el vicepresidente primero, doctor José Luis Bataller; y la vocal de Médicos Tutores y Docentes, la doctora Natalia Acín. La vicepresidenta segunda, la doctora Ana Segura; el vicesecretario, doctor José A. Sánchez Navajas; y la vocal de Médicos Jubilados, Mª Angustias Oliveras, han asistido también.

Un colegio abierto

El doctor Schwarz ha animado a los colegiados honoríficos y jubilados a formar parte activa de la vida colegial. "Queremos seguir construyendo un colegio abierto y participativo, donde todas las generaciones de médicos tengan su lugar y su voz. El futuro de la Medicina se construye sumando la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes. Las puertas siempre estarán abiertas para vosotros, porque tenéis mucho que aportar: valores, experiencia y talento”.

El presidente ha lanzado también un mensaje de reflexión sobre la situación actual del ejercicio médico, recordando que este año los servicios jurídicos de la entidad han multiplicado las consultas sobre jubilaciones anticipadas, "no porque falte vocación, sino porque sobra cansancio".

Impulso a la faceta humanística El doctor Juan José Lobato cierra una etapa de siete años como vocal de Médicos Jubilados para pasar ahora a ser el coordinador de Acción Cultural del Colegio de Médicos de Alicante. Lobato se ha convertido en uno de los principales protagonistas del evento celebrado este jueves, en el que ha repasado las numerosas actividades realizadas durante el último año. Desde la organización de actos culturales para impulsar la faceta humanística de los médicos, a través de presentaciones de libros o exposiciones de pintura y fotografía, hasta las nuevas iniciativas puestas en marcha este año, como el Club de Lectura o de Senderismo.

Así, ha apuntado que la sobrecarga asistencial y la falta de planificación están empujando a muchos compañeros a adelantar su salida.

Huelga

"No podemos permitir que esta realidad se normalice”, ha dicho, reiterando el compromiso del Colegio de Médicos de “defender unas condiciones laborales dignas y sostenibles para el colectivo". Por ello, el colegio "respalda y respaldar" las reivindicaciones de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz, convocantes de las jornadas de huelga médica nacional.

Otra prioridad es la lucha contra el intrusismo profesional, “permaneciendo vigilantes, como garantes de la seguridad de nuestros pacientes. Actuaremos contra las personas que pretenden ejercer la Medicina sin ser médicos, casos alarmantes que están proliferando en los últimos tiempos por las redes sociales. Pero también tenemos que denunciar las prácticas de profesiones sanitarias que pretenden ocupar el lugar del médico sin tener las competencias para desempeñar esa responsabilidad”.