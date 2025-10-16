Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025

La IX edición de los premios Educa Abanca ya tiene sus candidatos a mejores docentes de España 2025. Estos premios, abiertos a todo el profesorado de la enseñanza pública y privada, reconoce la labor de los docentes durante todo el curso escolar.

El objetivo de este galardón es poner en valor a estos profesionales y realzar socialmente “la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado así como su importancia para la sociedad”, explica la plataforma educativa Educa en su página web.

Las categorías de estos premios son:

Mejor docente de Educación Infantil

Mejor docente de Educación Primaria

Mejor docente de Educación Secundaria/Bachiller

Mejor docente de Formación Profesional

Mejor docente de Universidad

Mejor docente de Educación No Formal

Igualmente, se otorgará una mención honorífica a la trayectoria docente que este año recae sobre José Luis Marín Carbonell, fundador de los Colegios Siglo XXI de Valencia y que desgraciadamente es una de las víctimas mortales de la dana.

Uno de los puntos más destacados de estos premios es que no son los profesores los que presentan su candidatura, son los alumnos y/o sus familias los que los proponen en el caso de Educación Infantil y Primaria.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 8 de noviembre en la Gala Anual de los Premios Educa Abanca.

Profesores de Alicante candidatos a los premios Educa

En la categoría de Educación Infantil la profesora María Dolores Aguilar Monzó, del colegio Padre Dehón de Novelda es candidata al galardón.

En la categoría de Educación Primaria, repite candidatura, Joaquín Marzá Mercé, docente del colegio público de Hurchillo Manuel Riquelme, de Orihuela.

En Educación Secundaria y Bachillerato, Manuel Martínez Sirvent, del Seminario Diocesano San Miguel de Orihuela optará al premio.

En Formación Profesional, la candidata alicantina es Neus Ochoa Rico, del IES La Nía de Aspe.

Para el galardón de la Universidad, los candidatos son Elisa Barrajón López, del departamento de Filología Española de la Universidad de Alicante y Juan Carlos Pérez Beneyto, que imparte clase en el grado de Magisterio de Educación Infantil también de la UA.