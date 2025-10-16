Los minutos que evitan el daño cerebral

Sin oxígeno una célula muscular de una pierna puede lesionarse y morir en pocas horas, pero el cerebro solo necesita entre cuatro y seis minutos para sufrir un daño irreversible tras una parada cardíaca si no se practica la reanimación del paciente. Las posibilidades de supervivencia dependen en gran medida de la intervención de los testigos mientras llega la ambulancia: se cifran entre el 10 y el 30 % y disminuyen drásticamente cada minuto que pasa. Según datos de la Conselleria de Sanidad, los equipos médicos del SAMU han reanimado a 1.185 pacientes en parada en lo que va de año, de ellos 483 en la provincia de Alicante.

En estos casos, no solamente es sobrevivir, sino que sea con las menores secuelas posibles, como explica la médico intensivista Mariola Martínez Juan, presidenta de la comisión de reanimación cardiopulmonar del Hospital de Sant Joan d'Alacant, quien destaca que las cifras de mortalidad tras una parada cardiorrespiratoria se reducen gracias a una mayor disponibilidad de desfibriladores en calles y espacios públicos.

Sanitarios del Hospital de Sant Joan muestran cómo colocar las manos para hacer un masaje cardíaco / INFORMACIÓN

"Cada vez hay más desfibriladores automáticos en colegios, cines, centros deportivos, centros comerciales y muchas urbanizaciones privadas han decidido comprarlos. Eso hace que las personas tengan la posibilidad en un momento determinado de actuar con precocidad antes de que llegue la Policía o los sanitarios, y cuanto más precoz sea la intervención, más posibilidades de supervivencia".

Servicios de emergencia

Otro factor determinante es la rapidez con la que se inicia la resucitación tras llamar a los servicios de emergencia, de ahí la importancia de capacitar a la población.

Un mensaje que los especialistas destacan coincidiendo con el Día Mundial de Concienciación sobre el Paro Cardíaco que se celebra este jueves con el mensaje “Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida". En numerosos espacios, entre ellos el Hospital de Sant Joan, se enseñan estas técnicas en actividades abiertas a la población. "Insistimos en que la clave es poder actuar desde el minuto cero, de lo contrario el laboratorio de hemodinámica no va a tener opción de trabajar si el que está delante no ha iniciado las maniobras", apunta en referencia a la estabilización posterior del paciente.

Entre las principales causas de parada en adultos destaca la cardiopatía isquémica, con el infarto de miocardio como una de sus manifestaciones más graves.

La doctora Mariola Martínez Juan / INFORMACIÓN

En niños tiene que ver más con problemas respiratorios, obstrucción de vías aéreas y traumatismos, explica la doctora, aunque cualquier persona puede sufrir una parada al atragantarse, por ejemplo, mientras cena en un restaurante. En España se registran más de 30.000 paradas cardiorrespiratorias al año, entendiendo como tal el cese de las funciones del corazón y la respiración.

Cardiopatía isquémica

La médico explica que también han descendido las muertes por cardiopatía isquémica gracias a mejoras en la atención médica y al aumento de la prevención, con avances en la gestión de los factores de riesgo como la presión arterial alta, el colesterol y la diabetes, junto con cambios en el estilo de vida.

Ángel Sánchez, jefe del servicio de Medicina Intensiva (UCI) del mismo hospital, abunda por su parte en que "el 60 por ciento de los paros cardíacos se producen fuera del ámbito hospitalario", es decir, en la calle, en casa, en el trabajo o en cualquier otro espacio, y la mortalidad en esos casos es mayor.

"Actuar cuanto antes es fundamental ya que la probabilidad de supervivencia desciende un 10 % por cada minuto que pasa desde que se para el corazón sin aplicar técnicas de resucitación", coincide. Este centro ha formado a 550 profesionales hospitalarios y de Atención Primaria en estas técnicas en los últimos siete años.

Geolocalización para una respuesta más rápida Médicos del SAMU critican la demora que se produce cuando, tras un aviso, el técnico conductor ha de poner la dirección a la que acudir que indica el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) en su GPS propio. Los facultativos sostienen que deberían llevar un sistema propio, como Policía o Bomberos, que permitan al 112 y el CICU recibir la geolocalización de quien llama para avisar de la emergencia médica. "Ganaríamos mucho tiempo para localizar el lugar y llegar antes pero no lo tenemos".

Jorge Esteller, médico en una unidad del SAMU, coincide es que lo más importante en una parada es el tiempo que el cerebro puede resistir antes de morir las neuronas por no llegarles la sangre oxigenada y los nutrientes. "Cuatro minutos es el tiempo máximo que se estima que, sin este aporte de oxígeno, pueden resistir las neuronas".

Talleres para enseñar a realizar técnicas de reanimación, este jueves / INFORMACIÓN

A toda velocidad

Si los servicios sanitarios llegan en ese tiempo, y se comienzan las maniobras de resucitación para poner en marcha ese corazón con ventilación, masaje cardíaco y desfibrilación, el paciente podrá, según estudios científicos, tener cuatro minutos más sin lesiones cerebrales. Las ambulancias SAMU, con una RCP avanzada, pueden poner el corazón en marcha y devolver la circulación a todos los órganos en ocho minutos. "Por eso llevamos rotativos azules de prioridad en las ambulancias, y solemos ir a toda velocidad".

El médico cree que se debería enseñar en los colegios a los estudiantes cómo hacer compresiones torácicas que consigan mover la cuarta parte del volumen de sangre que movería ese corazón latiendo sano. "Además, debe acompañarse de insuflaciones de aire para que esa sangre lleve el oxígeno del aire a los tejidos. Por ello, si alguien está haciendo RCP básica se da una prórroga de casi 8 minutos hasta que llegue un SAMU y haga RCP avanzada que consiga poner ese corazón en marcha".