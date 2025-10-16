Unas peticiones que se enquistan en plaza Séneca ante los desencuentros con el Ayuntamiento de Alicante

Una reunión sin autoridades y con más preguntas que respuestas. La Asociación de Vecinos de la Plaza Séneca volvió a reunirse este miércoles, en la misma plaza que da nombre al colectivo, para repasar las reivindicaciones que arrastran desde hace meses y denunciar el "abandono" de la zona por parte del Ayuntamiento de Alicante. En la cita estaba prevista la participación de la concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García, tal y como anunció el Consistorio este martes, para informar acerca del proyecto de iluminación de la zona, pero finalmente no acudió.

La presidenta de la asociación de vecinos, Pilar García, explicó que al parecer Cristina García había convocado un encuentro vecinal el lunes, al que solo habría invitado a "un par" de residentes de la zona, que no cuentan con representación en la entidad vecinal. "No se comunicó conmigo, que soy la presidenta, ni con ningún miembro de la asociación. En su lugar, convocó a unos vecinos el día anterior en otro punto del barrio, lo que consideramos una falta de respeto y una estrategia para eludir un encuentro real con los vecinos", afirmó la representante vecinal.

Pese al plante de la concejala de Infraestructuras, los residentes mantuvieron el encuentro programado. "Nos reunimos al aire libre, en la plaza, porque no tenemos sede. En su momento el Ayuntamiento nos prometió un nuevo espacio cuando reformaron la antigua estación, pero seguimos sin local", explica la dirigente vecinal, quien recuerda que la hoguera del barrio llegó a cederles temporalmente su sede para realizar sus encuentros durante una época.

Reivindicaciones que no avanzan

Entre los temas tratados en el encuentro volvieron a aparecer los mismos problemas de los últimos años: la falta de limpieza, deficiencias en la iluminación, el comercio irregular, la presencia de personas sin hogar y los problemas de convivencia en calles aledañas. La asociación denuncia que el Ayuntamiento anunció un "gran proyecto de renovación" de iluminación, pero algunas calles del entorno quedaban fuera del plan. "Cuando pregunté por qué no estaban incluidas, la concejala me dijo que eso lo llevaban los técnicos. No puede ser que esa sea siempre la respuesta", critica Pilar García.

Con el paso de los meses y la ausencia de respuestas, el malestar vecinal crece. El mal olor de las aceras y el incivismo nocturno se han convertido en parte del día a día. La situación se agrava por la venta ambulante y el comercio irregular que se concentra en las aceras de las calles Italia, Portugal y Alemania, donde particulares venden artículos frente a tiendas de segunda mano. "No pasa la Policía Local, y los comerciantes están hartos. Esto genera inseguridad y una sensación de abandono total", comenta la representante vecinal.

Sensación de abandono

El desencuentro entre los vecinos y el Ayuntamiento de Alicante se arrastra desde hace meses. Ya en junio, unas cuarenta personas se concentraron en la plaza Séneca para reclamar soluciones. Aquel día sí asistieron el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, y la propia concejala de Infraestructuras, Cristina García, que se comprometieron a estudiar sus demandas. Cuatro meses después, los vecinos aseguran que nada ha cambiado.

“No pedimos milagros, solo atención y respeto. Nos sentimos indefensos ante una situación que se está enquistando y parece que no tenemos derecho a que nos escuchen", indicó la representante vecinal. Por ello, en el encuentro acordaron solicitar nuevas reuniones, ahora con el concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, con el concejal de Seguridad, Julio Calero y con el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Nota con promesas y realidades

La concejala García, a través de un comunicado de prensa, anunció este martes que iba a informar a los vecinos de la Plaza de Séneca de los "avances en las actuaciones en la zona, del estado de los nuevos proyectos y de las distintas alternativas disponibles de locales para reunirse y realizar sus actividades". En la misma nota, se incluía uqe Infraestructuras "mejoró" en agosto la iluminación en Séneca "mediante la instalación de focos en el exterior del edificio del Espacio Séneca y de tiras led en la marquesina exterior que se suman a las luminarias de refuerzo en las farolas de las calles Portugal e Italia". A las farolas de la plaza se unieron, según la misma nota, "veinte tiras led en la marquesina exterior que iluminan la explanada de la zona más próxima al edificio y varios focos exteriores instalados en la fachada del inmueble dan luz a las cuatro calles".

Además, desde el gobierno local apuntaron que "ya se habían colocado focos en la parte media de los postes de las farolas en las calles Portugal e Italia para salvar la frondosidad del arbolado" y que "también se llevó a cabo la reordenación de parte del mobiliario urbano y se han realizado algunos cambios para mejorar y reforzar la limpieza".