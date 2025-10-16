Preocupación ante una nueva tala de árboles en Alicante

Las obras que se están realizando en la antigua Fábrica de Tabacos de Alicante han desembocado en una tala de árboles que, según el grupo municipal de EU-Podemos, estaban “sanos”.

Así lo ha manifestado el concejal y portavoz Manolo Copé, que ha señalado al Ayuntamiento que dirige el alcalde Luis Barcala por “la destrucción del patrimonio verde urbano sin transparencia ni justificación técnica conocida”, según ha señalado.

El edil ha pedido “explicaciones inmediatas” al gobierno municipal y que se paralicen actuaciones “que no cuenten con los informes ambientales”.

Los árboles talados forman parte del entorno histórico del asilo y la Casa de Misericordia, entre los barrios de San Antón y Carolinas Bajas, y la formación que ha criticado estos hechos apunta que “cada árbol que se tala sin motivo justificado es una pérdida para la salud, el paisaje y la memoria de la ciudad”.

Árboles talados en la antigua Fábrica de Tabacos de Alicante. / Alex Domínguez

Según operarios que trabajaban en la zona, los trabajos que se están llevando a cabo corresponden a “la adecuación del entorno” de la antigua fábrica, aunque han rechazado dar más argumentos. Actualmente este edificio está siendo rehabilitado para su recuperación integral, y una Comisión Municipal está supervisando las actuaciones, tal como acordó la Junta de Gobierno el pasado mes de julio. Las actuaciones se desarrollan en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

El edificio de la antigua Fábrica de Tabacos se construyó en 1741 con el uso de Casa de Misericordia, teniendo entonces fines asistenciales, hospitalarios, carcelarios y religiosos. Este conjunto arquitectónico, situado entre las calles Cuesta de la Fábrica, San Carlos, Sevilla y Torres Quevedo, está catalogado como Bien Inmueble de Relevancia Local con grado de protección 1, y es propiedad del Ayuntamiento de Alicante.

Antecedentes

A falta de las explicaciones del consistorio, que hasta ahora no se ha manifestado al respecto, la retirada de estos árboles es un nuevo episodio de una práctica frecuente en la ciudad en los últimos años. El antecedente cercano más significativo se dio en 2023, cuando las melias desaparecieron de la avenida de la Constitución y, desde entonces, esta calzada, céntrica y peatonal, permanece sin sombras.

También generó protestas la tala de árboles para la reforma de la plaza de San Blas, que según el Ayuntamiento se encontraban en fase de “decrepitud”. Los vecinos del barrio llegaron a instalar tumbas de cartón en los parterres vacíos en señal de protesta.

Otros casos se han dado en la avenida de Dénia, de donde fueron retiradas palmeras de la mediana; o en la plaza Nueva, donde el proyecto de remodelación contemplaba menos árboles a los existentes con anterioridad.

El futuro contrato

Recientemente el alcalde de Alicante, Luis Barcala, prometió mil nuevos árboles al año con el nuevo contrato de zonas verdes, que el Ayuntamiento ha sacado a concurso con un presupuesto de 45 millones y con una plantilla de 170 trabajadores.

El objetivo del concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, es que el nuevo contrato pueda estar operativo para 2026, ya que el vigente vence el último día de este año. La adjudicación del contrato acabó en los tribunales la última vez que salió a concurso, costando un millón de euros a las arcas municipales.

Esta cantidad tuvo que ser pagada a la empresa Geamur tras la decisión del gobierno local de excluirle del concurso público. El Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la mercantil afectada y defendió que no tendría que haber sido apartada del proceso. El Gobierno municipal no presentó recurso contra esta decisión judicial.