EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: cielos encapotados y algunas lluvias débiles en el interior y litoral norte
La humedad será elevada en la gran mayoría de municipios de la provincia, con valores que alcanzarán el 90% en algunas zonas
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca para este jueves una jornada con cielos nubosos y alguna slluvias débiles, más probadas en zonas del interior y litoral norte. Aunque estas precipitaciones en general serán escasas, la humedad seguirá siendo elevada en toda la provincia, con valores cercanos al 90 por ciento en muchos municipios.
El tiempo en Alicante
Alicante afronta este jueves una jornada variable con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias débiles, especialmente por la tarde, con una probabilidad del 70%. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 16 y 24 grados, con sensación térmica similar y una humedad elevada que rondará el 90% en las primeras y últimas horas del día. El viento soplará flojo del sureste sin rachas destacadas.
El tiempo en Elche
Elche vive hoy un día muy nuboso, con baja probabilidad de lloviznas por la tarde. Temperaturas entre 16 y 24 grados, sensación térmica similar (hasta 25) y ambiente muy húmedo, con picos del 90 a 100 por ciento a primera y última hora. Viento flojo del sureste y del norte, sin rachas fuertes.
El tiempo en Benidorm
Benidorm afronta un jueves con cielos parcialmente cubiertos y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 grados, con una sensación térmica similar y una humedad elevada, que alcanzará hasta el 80 por ciento. El viento soplará del este, flojo en general y sin rachas destacadas.
El tiempo en Elda
Elda tendrá hoy un cielo nuboso con posibilidad de lluvias débiles a partir del mediodía, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 23 grados, con sensación térmica similar y humedad elevada que alcanzará hasta el 95 por ciento en algunos momentos. El viento soplará suave del sur y sureste sin rachas fuertes.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja amanece muy nubosa y con lluvia débil probable, sobre todo por la mañana; por la tarde se abrirán claros. Temperaturas entre 19 y 24 grados, con sensación térmica similar y ambiente muy húmedo, que alcanzará hasta el 95 por ciento a primeras y últimas horas. Viento del este flojo, sin rachas fuertes previstas.
El tiempo en Orihuela
Orihuela tendrá hoy cielos muy nubosos con posibilidad de lluvias débiles durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 25 grados, con una sensación térmica similar y humedad muy alta que alcanzará el 100 por ciento a primeras horas. El viento soplará flojo del este sin rachas destacadas.
El tiempo en Alcoy
Alcoy vivirá hoy una jornada muy nubosa con alta probabilidad de lluvias débiles, sobre todo por la tarde, cuando la precipitación podría ser más persistente. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados, con una sensación térmica similar y humedad elevada, que alcanzará hasta el 90 por ciento. El viento será flojo, variable entre nordeste y sur.
El tiempo en Dénia
Dénia amanece muy nubosa con lluvia débil probable, sobre todo por la mañana; por la tarde dominarán las nubes altas y cesará la precipitación. Temperaturas entre 17 y 23 grados, con sensación térmica similar y ambiente húmedo, que alcanzará en torno al 90 por ciento a primeras y últimas horas. Viento flojo, de norte girando a sur, sin rachas fuertes previstas.
