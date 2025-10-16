Este es el tramo de San Gabriel que el Ayuntamiento de Alicante se prepara para peatonalizar

Un proyecto para peatonalizar parte del corazón del barrio de San Gabriel. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta semana en Junta de Gobierno el proyecto de obras para reurbanizar y convertirla en “un espacio público más amable, seguro y accesible, mejorando su conectividad con la plaza existente y priorizando el tránsito peatonal”.

En concreto, se pretende peatonalizar el tramo de la calle Amistad comprendido entre la plaza Enrique López Vidal y la parroquia de San Gabriel, a través de una intervención que se “enmarca en una estrategia global de regeneración del espacio público” y trata de “reforzar la calidad urbana y paisajística de un ámbito que conecta equipamientos clave del barrio”, según el Ayuntamiento, que hace referencia en este aspecto al centro de mayores, a la parroquia y a la misma plaza.

La prioridad del tránsito peatonal figura en la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno local, que también especifica que el presupuesto base de licitación de ejecución de las obras asciende a la cantidad de 134.827,44 euros, IVA incluido. La ejecución de las obras, matizan, “no afectarán a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra”, y tendrán que ser llevadas a cabo en un plazo de cuatro meses desde que comiencen, para lo que no hay fecha ya que previamente se debe licitar la actuación.

Justificación

Según argumentan desde el ejecutivo que lidera el alcalde Luis Barcala, las obras se realizarán en una zona que “presenta deterioro del pavimento, carencias en la continuidad peatonal y barreras físicas que dificultan el tránsito seguro y cómodo de los peatones”. El proyecto plantea “una reforma integral del viario” y se articula a través de principios como la creación de una plataforma única con prioridad peatonal, garantizando la accesibilidad universal.

También se cita la voluntad de garantizar la “integración funcional” con la plaza Enrique López Vidal, ubicada en el centro del barrio, “configurando este tramo como una prolongación natural” de esta plaza y “reforzando la conexión con los equipamientos colindantes”.

La plaza de Enrique López Vidal vista desde la calle La Amistad en el barrio de San Gabriel, en Alicante. / Héctor Fuentes

A su vez, se señala la intención de “restringir el tráfico rodado”, permitiendo “únicamente” el acceso de vehículos y de servicios “sin comprometer la seguridad ni la calidad del tránsito peatonal”.

Desde el Ayuntamiento también se marcan como objetivo la “renovación del pavimento y el mobiliario urbano”, con criterios de “durabilidad, confort y coherencia estética” para “reforzar el carácter público y estancial del ámbito”, y se anuncia “la incorporación de arbolado y vegetación de acompañamiento” para "contribuir al confort térmico, a la biodiversidad urbana y a la percepción ambiental del entorno”.

Críticas vecinales

En la Asociación de Vecinos de San Gabriel han recibido con sorpresa este anuncio sobre el que, según aseguran, no tenían noticia. “No teníamos conocimiento del proyecto ni de su aprobación, más allá de algunas cosas que se dijeron durante la legislatura pasada y de las que no volvimos a saber nada”, dice Paz Sotodosos, presidenta de la entidad vecinal.

No teníamos conocimiento del proyecto ni de su aprobación, más allá de algunas cosas que se dijeron durante la legislatura pasada y de las que no volvimos a saber nada Paz Sotodosos — Presidenta de la asociación de vecinos de San Gabriel

Pese a “valorar positivamente” el proyecto de peatonalización, en tanto que “contribuye al bienestar del barrio”, Sotodosos considera que existen “otras prioridades”. En este sentido, se refiere al Centro de Mayores de San Gabriel, ubicado en la misma plaza Enrique López Vidal y del que los vecinos demandan su rehabilitación.

La dirigente vecinal cita, también, el Centro de Salud del barrio, “situado en un bajo desde hace 27 años”, y lamenta la existencia de “socavones en calles por donde transita el autobús” número 1, que conecta San Gabriel con Ciudad Elegida pasando por el centro de Alicante.

Según Sotodosos, “el Ayuntamiento sólo hace inversiones para zonas al aire libre, pero existen otras necesidades”.